“Non è solo rumore”: online il disco di IGI

L’EP segna l’episodio più intimo del percorso di IGI: a qualche mese di distanza dal precedente TEEN ROMANCE, pubblica quattro canzoni inedite da dedicare a sé stessi

NON È SOLO RUMORE è il nuovo EP di IGI, online per Futura Dischi. Il disco è stato anticipato da una serie di teaser postati sui canali social dell’artista che hanno definito la misura emotiva e visiva del nuovo progetto musicale.

L’EP segna l’episodio più intimo del percorso di IGI, seppur breve e ancora tutto da scrivere. A qualche mese di distanza dal precedente TEEN ROMANCE, l’artista pubblica quattro canzoni inedite da dedicare a sé stessi, a chi non c’è più e a chi ci sta sempre affianco. È un progetto nato per sfogo, è senza filtri, pieno di verità. La focus track dell’EP è la title track NON È SOLO RUMORE feat. WISM. Un brano in cui IGI vuole far capire a chi gli sta intorno che la musica che scrive non è solo un rumore, ma un qualcosa di molto più profondo ed emotivo, spiegandolo in primis dicendo ciò e poi facendogli una dedica d’amore: “non accetterò di perdere chi voglio bene, voglio andarmene per primo e mai vedervi cenere”.

Brani diretti, spontanei, come solo quelli che nascono da scene ed emozioni di vita vissuta sanno essere. Per IGI non è mai stata solo questione di “rumore”: c’è tutto il resto, ora da condividere e farlo diventare di tutti.

TRACKLIST & EP

01) EMPATIA

02) FOTOGRAFIA

03) NON È SOLO RUMORE (feat. Wism)

04) FYD