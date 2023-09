KIBO fa vivere la magia dell’aurora boreale in Canada

La spettacolare magia dell’Aurora Boreale si vive in Canada con KIBO: 3 lunghe notti artiche indimenticabili in un paesaggio unico, in abbinamento con viaggi in USA, Caraibi, Messico o Pacifico

Si tratta di uno spettacolo così emozionante che una volta visto non si scorda più: l’Aurora Boreale è tra i più magici fenomeni naturali che si possano osservare. Il cielo blu, della notte profonda, si accende di colori così intensi e baluginanti che nemmeno il più sofisticato effetto speciale tecnologico è in grado di eguagliare. Per poterla ammirare si può partire con KIBO per un viaggio con destinazione Canada, vicino al circolo polare artico.

Da novembre 2023 ad aprile 2024 il tour operator propone, nel contesto di un ampio programma di viaggi in Canada, una serie di pacchetti di tre notti che partono da Vancouver proprio per ammirare l’Aurora Boreale. Va detto che in queste terre, dal paesaggio incontaminato e a bassissima densità abitativa, il fenomeno può essere ammirato tutto l’anno, ma le condizioni ottimali si verificano durante l’inverno, quando le ore di luce sono più ridotte. Durante il mese di dicembre, in particolare, se le notti sono serene, lo spettacolo è praticamente garantito. Yellowknife, la capitale dei Northwest Territories, situata proprio al di sotto dell’ovale aurorale, è considerata la migliore meta canadese, nei territori del Nord Ovest. per l’osservazione delle Luci del Nord. E proprio qui con KIBO si può attendere l’Aurora in un’atmosfera sospesa tra il sogno e la realtà: si sosta infatti in un tradizionale teepee, scaldandosi accanto a un fuoco e sorseggiando una bevanda calda all’Aurora Village, situato nelle vicinanze della città.

Durante il soggiorno in hotel nel centro di Yellowknife, si ha l’opportunità di partecipare anche a varie attività incluse nella proposta, come l’esplorazione della città o la guida di una squadra di bellissimi cani da slitta lungo i sentieri innevati, per spostarsi la sera nelle tende in attesa dell’Aurora. Diverse sono le combinazioni proposte da KIBO per pacchetti transoceanici, proprio per creare la vacanza perfetta. Le tre notti in Canada, proposte a partire da 830 euro a persona in camera doppia, sono prenotabili in combinazione con altre destinazioni della programmazione. L’avventura tra le nevi e i ghiacci – molto emozionante anche per i più piccoli – può quindi aprire o concludere una meravigliosa vacanza intercontinentale per assaporare l’inverno nelle città statunitensi, le atmosfere festose del Messico o un soggiorno in resort sulle spiagge dei Caraibi o dell’Oceano Pacifico.

Per informazioni:

Kibo

Piazza M. Libertà 3

13900 Biella

www.kibotours.com