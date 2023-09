Con Ami_CA Cagliari diventa capitale della sostenibilità

Installazioni artistiche e un ricco calendario di eventi, seminari, e performance legati ai temi della sostenibilità dal 16 al 22 settembre a Cagliari con Ami_CA

In occasione della Settimana della Mobilità Europea (16-22 Settembre 2023) 2050 To People, associazione no profit nata per diffondere conoscenza e realizzare progetti che puntano sulla sostenibilità ambientale e sociale, sceglie Cagliari (CA) per la prima edizione di Ami_CA. Il progetto artistico itinerante per la città prevede un percorso di installazioni, fruibili gratuitamente fino al 29 ottobre 2023, lungo la pista ciclabile affacciata sul mare che partirà dal Molo Ichnusa di fronte all’hub di Luna Rossa e culminerà al Padiglione del Sale, da poco restaurato.

Protagonisti di Ami_CA, che vede la direzione artistica di Andrea Forges Davanzatie Erica Zmitrovitch come co-founder dell’associazione insieme a Maria Sias e Martina Monni, saranno la comunità e gli artisti del territorio dell’associazione Castia Art che per l’occasione creeranno delle opere d’arte diffuse nel capoluogo sardo.

Il progetto prevede inoltre un ricco calendario di eventi, seminari e performance legati ai temi della sostenibilità con una particolare attenzione all’ambiente, alla mobilità e all’inclusione sociale.

L’obiettivo del progetto è quello di utilizzare consapevolmente l’arte nel territorio creando un dialogo con il singolo cittadino e sensibilizzarlo attraverso degli eventi inclusivi e pensati per l’intera comunità. 2050 TO PEOPLE è impegnata in azioni concrete di sostenibilità attraverso eventi divulgativi, mirati alla promozione su larga scala dei principi del Green Deal europeo e dei 17 Obiettivi (SDGs) individuati dall’ONU. Per il progetto 2023 su Cagliari ha selezionato alcuni degli obiettivi che richiamano e si ricollegano strettamente a tutti gli SDG: SDG 3 – Salute e Benessere; SDG 4 – Istruzione Di Qualità; SDG 7- Energia Pulita e Conveniente; SDG 8 – Lavoro Dignitoso e Crescità Economica; SDG 10 – Ridurre le Disuguaglianze; SDG 11 – Città e Comunità Sostenibili; SDG 13 – Agire Per Il clima; DG 14 – La Vita Sott’Acqua.

“Arte e creatività sono un formidabile strumento di comunicazione perché parlano direttamente al cuore delle persone suscitando un coinvolgimento emotivo che nessuna campagna di comunicazione può emulare” afferma Erica Zmitrovitch co-founder di 2050 TO PEOPLE – Le installazioni artistiche fanno da sfondo agli eventi in programma che hanno lo scopo di creare momenti di svago costruttivo per i cittadini. Durante questa settimana verranno condivise informazioni sulla sostenibilità e sulle scelte green da poter adottare nelle nostre città permettendo ad ognuno di svolgere il proprio ruolo. Solo insieme è possibile creare un mondo più sostenibile”.

2050 To People per l’occasione collabora con l’Associazione Anffas Onlus Sardegna, aderente alla rete associativa nazionale Anffas, a tutela dei diritti delle persone, indirizzando le proprie azioni a promuovere il rispetto dei diritti umani e la piena inclusione della persona nella società. Una dei co-founder di 2050 To People è Maddalena Puddu, brillante studentessa trilingue, appena ammessa alla prestigiosa Bocconi School of Management di Milano. Come giovane adulta affetta da SMA (Atrofia Muscolare Spinale), la sua attenzione si concentra sulla sensibilizzazione all’idea che “la disabilità non è qualcosa da combattere, ma invece qualcosa che ci caratterizza e ci rende ciò che siamo“. In programma il 16 settembre “Muoviamoci Tutti Green”, evento inclusivo di mobilità sostenibile che vedrà più di 100 velisti e canottieri nello specchio d’acqua lungo la pista ciclopedonale di Su Siccu con ciclisti e cittadini che parteciperanno alla passeggiata ecologica insieme alle persone disabili per evidenziare lo scopo dell’evento all’insegna dell’inclusività e della condivisione. Gli artisti, associati di CastiaArt realizzeranno insieme ai ragazzi dell’Anfass delle opere di Street Art ai lati del percorso ciclopedonale.

Durante questa settimana gli artisti del territorio coinvolgeranno la comunità attraverso opere di:

Water Art

Bike Art

Street art

Play Art :

: Land Art

Abacus

Tensostrutture

Il percorso artistico farà da sfondo ad una serie di eventi, seminari e performance con accesso libero. Quella di Cagliari vuole essere solo la prima tappa di un progetto che ha come obiettivo il coinvolgimento di altre città italiane e del mondo. 2050 To People ha infatti come mission quella di sostenere progetti di questo tipo, ricchi di arte, cultura ed informazione ma allo stesso tempo all’insegna del divertimento, che attraverso pratiche sostenibili contribuiscano a costruire un futuro migliore per tutti.