“Bambino Guerriero” è la nuova canzone di Volo Altissimo

“Bambino Guerriero”, la nuova canzone di Volo Altissimo disponibile in radio e in digitale, un evento vissuto durante l’infanzia forgia l’uomo di oggi

“Bambino Guerriero”, title track dell’album di recente uscita di Volo Altissimo, è una canzone dal testo molto profondo in cui l’artista descrive una parte di sé che ancora oggi vive in lui.

La storia è basata su un evento accaduto 20 anni fa in cui l’artista ha visto la madre in fin di vita, strappata ai suoi occhi.

Parole dure e toccanti raccontano di chi oggi porta le ferite di quanto accaduto ma che, fiero della propria forza, non cela le cicatrici che lo hanno forgiato.

Tutti abbiamo dentro di noi un Bambino Guerriero, Volo Altissimo racconta le imprese del suo.

Ad enfatizzare il brano è stato girato un videoclip ufficiale pensato e scritto dall’artista, in cui rivive la storia con accanto un bambino, metafora del racconto stesso.

Volo Altissimo, Pseudonimo di Federico Messina (Varese, 2 dicembre 1997) è un Produttore e Cantautore italiano. Nel 2019 si avvicina al mondo del cinema studiando dizione e tecniche di recitazione presso la scuola artistica di Gianpaolo Mai. Pubblica i suoi primi brani nel 2020.

Seguono alcuni singoli nel corso del 2021 tra cui “Assenzio” in onda su radio nazionali da Maggio 2021. Diplomatosi al Liceo Classico e laureatosi in Scienze Giuridiche, porta i suoi studi all’interno delle canzoni, dall’uso del latino a riferimenti culturali che lo portano ad esibirsi in diretta su Radio Deejay ad Aprile 2022.

Il 28 aprile 2023 pubblica il suo primo album in studio intitolato ” Bambino Guerriero”.

La sua musica è metaforica come il nome d’arte che ha scelto: “Volo Altissimo” perché quando canta è con i piedi per terra ma con il cuore e con la testa è su alto nel cielo.

Non si nasconde dietro maschere, condivide la sua storia e le sue emozioni, si mostra esattamente com’è, brutalmente onesto e profondo.