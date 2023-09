Tubercolosi in età pediatrica legata a future disfunzioni polmonari

La tubercolosi in età pediatrica precoce sarebbe correlata a sviluppo successivo, a 5 anni, di sibili respiratori, cattiva funzione polmonare e misure ridotte di peso e altezza

Stando ai risultati di uno studio pubblicato sull’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, la tubercolosi nella primissima età pediatrica sarebbe correlata a sviluppo successivo, a 5 anni, di sibili respiratori, cattiva funzione polmonare e misure ridotte di peso e altezza.

Tali risultati suggeriscono, pertanto, che la prevenzione della TBC nell’infanzia potrebbe avere impllicazioni positive a lungo termine sulla salute dei bambini (non solo sulla salute respiratoria, ma anche su crescita e sviluppo.

Disegno dello studio

Nello studio pubblicato, avente un disegno prospettico, i ricercatori hanno analizzati i dati relativi a 1.068 bambini, dalla nascita a 5 anni, per verificare l’impatto della tubercolosi nella prima infanzia sulla crescita, i sibili respiratori e la funzionalità polmonare. Tutti i bambini inclusi erano nati in Sudafrica.

I ricercatori hanno sottoposto i bambini reclutati a radiografia del torace e a diversi test su campioni di espettorato indotti per la valutazione della presenza di TBC.

Dopo lo sviluppo di malattia, i ricercatori hanno valutato la crescita e la funzione polmonare dei bambini con modelli di regressione lineare a effetti misti, nonché le probabilità di insorgenza di sibili respiratori con modelli di regressione di Poisson.

Risultati principali

Nel corso di un periodo di follow-up di 7.815 anni-bambino, i ricercatori hanno osservato 96 casi di tubercolosi (1.228 casi per 100.000 anni-persona; IC95%: 1.006-1.500) che hanno riguardato diverse età alla diagnosi: meno di 1 anno (43 casi), da 1 a 2 anni (20 casi) e più di 2 anni (33 casi). Tutti i casi, tranne uno, erano di TBC polmonare.

A 5 anni, i ricercatori hanno scoperto che questa malattia era legata ad una riduzione dei parametri di crescita che variava in base all’età della diagnosi. Nello specifico, è stata documentata;

– la riduzione degli z-score dell’altezza per età (-0,4; IC95%: da -0,68 a -0,11) e del peso per età (-0,3; IC95%: da -0,59 a -0,01) con una diagnosi tra 1 e 4 anni

– la riduzione degli z-score del peso per età (-0,49; IC95% : da -0,82 a -0,16) e del BMI (-0,54; IC95%: da -0,83 a -0,25) con una diagnosi a meno di 1 anno

Nel valutare la salute polmonare, i ricercatori hanno riscontrato che il 33% dei 455 bambini che avevano manifestato lo sviluppo di respiro sibilante è andato incontro a respiro sibilante ricorrente.

L’età durante la quale il bambino ha sviluppato la tubercolosi non ha cambiato la probabilità di avere un respiro sibilante dopo la guarigione, essendo risultata elevata a tutte le età rispetto a chi non aveva una storia di tubercolosi (rapporto di incidenza aggiustato [aIRR] < 6 mesi = 2,42; IC95%: 1,32-4,43; < 12 mesi aIRR = 1,64; IC95%: 1,04-2,6; < 24 mesi aIRR = 1,69; IC95%: 1,05-2,72; < 36 mesi aIRR = 2,07; IC95%: 1,03-4,17).

Rispetto ai bambini che non avevano contratto la tubercolosi nei primi anni di vita, quelli che hanno contratto la tubercolosi tra 1 e 4 anni hanno mostrato una funzione polmonare peggiore a 5 anni, con una riduzione del volume tidalico (-9,42 mL; IC95%: da -15,21 mL a -3,64 mL) e del tempo di picco del flusso espiratorio tidalico rispetto al tempo espiratorio totale (-2,02%; IC95%: da -3,75% a -0,29%).

I ricercatori hanno anche riscontrato differenze nella funzionalità polmonare tra i soggetti affetti da TBC a seconda dell’età della diagnosi. Per coloro che hanno contratto la tubercolosi a meno di un anno, sono state osservate misure di funzionalità polmonare più basse con l’avanzare dell’età, come la diminuzione del tempo di picco del flusso espiratorio tidalicoi rispetto al tempo espiratorio totale (-2,35%; 95% CI, da -4,86% a -0,17%) a 5 anni e l’aumento della frazione di NO esalata (FeNO: 2,88 ppb; IC95%: 0,57-5,19 ppb) a 2 anni.

Nei bambini che hanno contratto la tubercolosi all’età di 1-4 anni è stato osservato un peggioramento del tempo di picco del flusso espiratorio tidalico rispetto al tempo espiratorio totale (-2,73%; IC95%: da -5,45% a -0,01%) a 5 anni. Inoltre, questi bambini hanno mostrato una riduzione del volume corrente (-9,32 mL; IC95%: -14,89 mL – -3,75 mL).

Inoltre, l’aggiustamento per le infezioni del tratto respiratorio inferiore ha portato anche ad una riduzione della funzione polmonare nei soggetti affetti da TBC nelle prime fasi della vita.

Riassumendo

In conclusione, i risultati di questo studio hanno dimostrato che la TBC nella prima età pediatrica mette i bambini a rischio di andare incontro a problemi di alterata funzione e polmonare e di crescita a 5 anni.

In attesa di nuovi studi, meglio dimensionati e da condurre su popolazioni diverse di pazienti, i risultati ottenuti suggeriscono che la prevenzione della TBC nell’infanzia potrebbe proteggere la salute polmonare e la crescita futura dei bambini potenzialmente a rischio di infezione tubercolare.

