Stasera su Rai 5 il concerto “Le vie dell’Amicizia”

Un ponte di fratellanza attraverso l’arte e la cultura. È il concerto Le vie dell’Amicizia 2021 Ravenna – Erevan, dal Pavaglione di Lugo, proposto da Rai Cultura venerdì 15 settembre alle 21.15 su Rai 5. L’Orchestra giovanile Luigi Cherubini e l’Armenian State Chamber Choir diretti dal Maestro Riccardo Muti eseguono la Sinfonia n. 8 in si minore “Incompiuta” D. 759 di Franz Schubert, Te Deum in do maggiore per coro e orchestra Hob:XXIIIc:2 di Franz Joseph Haydn, Kyrie in re minore K. 341 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Messa n. 2 in sol maggiore per soli, coro, archi e organo D. 167 di Franz Schubert. Maestro del coro Robert Mlkeyan, soprano Nina Minasyan, tenore Giovanni Sala, baritono Gurgen Baveyan, organo Davide Cavalli. Regia televisiva di Rossella De Bonis.