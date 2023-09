Stasera su Rai 4 il film “Master Z – The Ip Man Legacy”: ecco la trama

In prima serata su Rai 4 in onda “Master Z – The Ip Man Legacy”, uUltimo capitolo della saga Ip Man: ecco la trama del film

Spin-off della celebre saga di arti marziali “Ip Man”, il film d’azione “Master Z – The Ip Man Legacy”, con la regia di Yuen Woo-ping, è proposto venerdì 15 settembre alle 21.20 su Rai 4. Il maestro Cheung Tin Chi, sconfitto da Ip Man in un precedente capitolo, si è ritirato a vita privata e gestisce una bottega nella Hong Kong degli anni ’60, ma una faida tra clan criminali lo costringerà a tornare in azione. Spettacolari combattimenti con le guest star Tony Jaa, Dave Bautista e Michelle Yeoh, recente Premio Oscar per “Everything Everywhere All at Once”.