“Off” è la nuova live session di Miriam Fornari

Disponibile online sulle piattaforme streaming “Off”, la nuova live session di Miriam Fornari. Un sogno al tramonto sulle colline assisane

Visibile su Youtube la live session di “Off”, il nuovo singolo di Miriam Fornari uscito il 23 giugno 2023 per Onyx Dischi. Quattro figure umane si muovono nella foresta mimetizzandosi e unendosi ad essa, per poi incontrarsi su un colle per suonare la loro complicità al tramonto.

Si tratta del primo estratto di un cortometraggio diviso in tre fasi (per tre diverse canzoni) ideato e prodotto nell’estate del 2022 da Miriam Fornari e dalla videomaker Agnese Zingaretti.

Ogni brano è stato suonato in una location diversa e con diverse luci date dai diversi momenti della giornata e diversi outfit, il tutto è stato girato nella campagna assisana, più precisamente a Mora, frazione di Assisi e luogo di origine di Miriam.

Questo lavoro, reso possibile grazie al patrocinio della regione Umbria e del comune di Assisi, accompagnerà l’uscita del disco previsto per l’autunno 2023.

“Off” è il nuovo singolo di Miriam Fornari, una lunga suite dal retrogusto jazz dedicata allo scarto fra un sentimento e la descrizione di esso. Un viaggio onirico alla ricerca della forma di espressione perfetta per la propria sensibilità.

Il brano parla di definizioni e di parole, e di quanto esse siano indispensabili a noi per vivere ma allo stesso tempo come questa necessità di comunicare nel modo più concreto e sincero possibile sia anche un limite e una prigione. Siamo costretti per cultura e società a dover trovare una corretta definizione e classificazione per tutto ma spesso molti concetti, sentimenti o sensazioni sono praticamente impossibili da esprimere pienamente. Miriam abbandona ogni didascalità per un testo evocativo che tenta di scardinare questo difetto di forma attraverso immagini sognanti e simboliche. Un modo personale per sintetizzare questo desiderio verso una forma di comunicazione intima e perfetta che forse in realtà non esiste realmente.