In Sardegna è estate piena: nel fine settimana temperature fino a +40°C

Altro che autunno, in Sardegna sarà un weekend bollente con temperature oltre i 40 gradi: la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse

In Sardegna torna il gran caldo, con temperature che nel fine settimana potranno superare i 40 gradi. Proprio per questo la Direzione generale della Protezione civile regionale ha diramato oggi un avviso di condizioni meteo avverse, per alte temperature, che sarà in vigore dalle 12 di domani, alle 18 di lunedì 18 settembre. Le temperature sull’isola, come si legge nel bollettino, saranno in progressivo aumento.

Si prevedono temperature massime molto elevate, localmente superiori ai 40 gradi sul settore occidentale. Sullo stesso settore, i valori minimi risulteranno superiori ai 25 gradi e localmente ai 28 gradi.

Dalla Protezione civile anche l’elenco di raccomandazioni per tutelare i soggetti più fragili, in primis anziani e neonati: “Evitare di uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte”.