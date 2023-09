I BluArtico tornano con il brano “Non fa più male”

I BluArtico tornano sulla scena musicale con “Non fa più male”: è un brano curativo rispetto al dolore delle assenze emotive

“Non fa più male”, il terzo singolo con Sorry Mom! dei milanesi BluArtico, parla di tutte le assenze, quelle improvvise e quelle annunciate, di persone che sono state importanti nella nostra vita in un modo o nell’altro e che nella nostra intimità ne porteremo sempre un ricordo che non se ne andrà più via, nel bene o nel male.

Il sound si ispira al rock inglese come quello degli Editors e dei Placebo e la traccia si apre subito con un dialogo tra voce e batteria che mette in chiaro il tema del pezzo: la voglia di ricongiungersi di ricostruire un rapporto anche se si è feriti.

L’intensità cresce con l’aggiunta di basso e chitarre fino all’esplosione del ritornello ed il successivo, potente riff dalle sonorità che richiamano le sigle Anime. La canzone prende respiro con un intermezzo dilatato, dove la batteria ha spazio per giocare con i tamburi e lanciare l’ultimo, esplosivo ritornello.

Così la canzone vuole avere un effetto quasi curativo, incitando a non soccombere davanti al dolore e neanche tenerlo custodito come un segreto, ma viverlo piuttosto fino in fondo a costo di farsi male per poi andare, guarire avanti senza guardarsi indietro.

Il video, realizzato da Pietro Berselli (Be a machine Studio), richiama un disegno fatto a mano in costante evoluzione, dove una semplice linea a matita traccia i contorni dei musicisti trasformandosi ora nel cantante, ora nel batterista, accostata da piccole decorazioni colorate che ricalcano l’andamento musicale.

I BluArtico nascono da ciò che resta dei Crevice, band attiva dal 2006, dai quali hanno ereditato i brani dell’ultimo disco “Pesci”, poi integrati nel loro repertorio.

La band nasce nella periferia di Milano ed è composta da Elia (voce, chitarra), Pawl (Chitarra), Andrea “Nene” Nembri (basso). A settembre firmano con l’etichetta Sorry Mom! e cominciano le registrazioni del nuovo album agli Attitude studio di Milano, prodotti da Andrea Rock e Gianluca Veronal.

A novembre 2022 esce il primo singolo “Alberi”, seguito a marzo 2023 da “Mostri sotto al letto” e “Non fa più male”.