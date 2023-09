Graduatorie ATA: servirà la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale

Al prossimo aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia, una novità significativa entrerà in vigore: sarà richiesta la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (EIPASS)

Il prossimo bando, previsto per il 2024, conterrà l’elenco delle certificazioni informatiche equiparate alla Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale.

Secondo il vecchio DM 50/2021, c’erano ECDL, Cisco e Pekit, le quali possedevano lo stesso valore della nuova certificazione. Sarà di fondamentale importanza per coloro che intendono partecipare alle graduatorie ATA di terza fascia comprendere esattamente quali certificazioni saranno ritenute valide.

Il Ministero fornirà ulteriori dettagli in merito, quindi resta essenziale rimanere informati tramite fonti ufficiali per ottenere il massimo vantaggio da questa opportunità professionale.

#ATA terza fascia – Requisiti di formazione professionale

Se desideri candidarti per diverse posizioni lavorative, è fondamentale essere a conoscenza dei requisiti di formazione richiesti.

Per il ruolo di Assistente Amministrativo, sarà necessario possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre alla Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale.

Per l’Assistente Tecnico, il requisito include il diploma di scuola secondaria di secondo grado, specifico per il settore professionale di riferimento, insieme alla stessa certificazione digitale.

Per coloro che sono interessati a diventare Cuoco, sarà indispensabile avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina, e la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale.

Per accedere al ruolo di Guardarobiere, il diploma di qualifica professionale di operatore di moda o il diploma di scuola secondaria di secondo grado nel settore “Sistema Moda” saranno i requisiti da soddisfare, insieme alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Per coloro che aspirano a diventare Infermieri, la laurea in scienze infermieristiche o un altro titolo ritenuto valido dalla normativa vigente per l’esercizio della professione di infermiere sarà necessario, oltre alla Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale.

#Collaboratore Scolastico

Per diventare Collaboratore Scolastico, sarà necessario possedere un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o il “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017, con promozione alla classe IV. Questo certificato deve attestare il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime richieste per superare il predetto periodo di istruzione.

#Operatore Scolastico

Per il ruolo di Operatore Scolastico, è richiesto un attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali, insieme alla Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale. In alternativa, è possibile possedere un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o il “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017, con promozione alla classe IV, accompagnato dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e dalla certificazione di competenze socio-assistenziali.

#Operatore dei Servizi Agrari

Per aspirare al ruolo di Operatore dei Servizi Agrari, è necessario ottenere l’attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico, Operatore agro industriale, Operatore agro-ambientale, Operatore agro-alimentare o equipollenti, unitamente alla Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale.

#Requisiti per il Personale ATA

Il Personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario) svolge una varietà di mansioni, tra cui amministrazione, contabilità, gestione e sorveglianza. Per accedere a questi ruoli, devi iscriverti alle graduatorie di Istituto di III fascia e iniziare a svolgere incarichi di supplenza. Il prossimo bando per il Personale ATA III fascia sarà nel 2024. Inoltre, ogni anno è possibile presentare la domanda per le graduatorie ATA 24 mesi, secondo il calendario degli Uffici Scolastici Regionali.

#Certificazione consigliata

Per accedere alle graduatorie ATA III fascia è necessario possedere la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale EIPASS 7 Moduli User. La certificazione di alfabetizzazione digitale è un aspetto fondamentale per dimostrare le tue competenze nel campo delle tecnologie informatiche, sempre più richieste nel mercato del lavoro odierno. Assicurati di soddisfare questi requisiti formativi per potenziare il punteggio ATA, opportunità di carriera e capacità in ambito digitale.