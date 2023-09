Audizioni X Factor: Angelica Bove emoziona i giudici con “La Notte”

Prime audizioni di X Factor 2023: Angelica Bove canta ‘La notte’ di Arisa ed emoziona i giudici che assegnano quattro “Sì”

Quattro sì per Angelica Bove, la concorrente di X Factor 2023 che ha emozionato giudici e pubblico portando alla prima puntata delle Audizioni ‘La notte’ di Arisa. “Rappresenta parola per parola tutto il dolore che vivo da un anno a questa parte ogni giorno”, dichiara la cantante per motivare la scelta del brano. Scelta rivelatasi vincente. La sua voce ha conquistato tutti e quattro i giudici.

Dargen D’Amico la vorrebbe avere nella sua squadra. Ambra, visibilmente emozionata, la fa avvicinare al tavolo per complimentarsi con lei. Morgan afferma di non amare il brano, ma di averlo apprezzato per la prima volta grazie a lei. Per Fedez, la sua voce “è riuscita ad entrare nelle intercapedini di ognuno di noi e farci emozionare”.