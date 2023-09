Arriva “Crush”, il primo EP Sony Music della toscana Charlotte M.

Oltre 1 milione di fan e followers festeggiano l’uscita di CRUSH il 15 settembre, il nuovo EP Sony Music della giovanissima toscana Charlotte M.

Arriva l’EP della giovanissima e talentuosa Charlotte M. che, nata proprio in ambito musicale, dopo aver fatto un film, doppiato e scritto libri e fumetti è proprio alla musica che torna, la sua grande passione. La ragazza dei fenicotteri rosa, idolo di giovani e giovanissimi e content creator di riferimento per le nuove generazioni che la seguono con entusiasmo facendo volare le sue piattaforme social, oltre 1,4 milioni di follower su TIK TOK e, 1,2 Milioni su Youtube, conferma il suo talento come cantante e fa ballare e cantare il pubblico dei più giovani come è successo anche con il brano Pane e Burro cantato con Ascanio di Amici, le cui coreografie hanno invaso TikTok.

Con CRUSH, la giovanissima artista affronta il tema dell’amore usando parole e messaggi che rappresentando al meglio la Generazione Z, con le sue difficoltà e i suoi entusiasmi, sempre pronta a navigare in un mondo complicato ma stimolante e colorato.

Seppur ancora giovanissima, è passato tanto tempo da quel luglio 2016 quando, con l’aiuto dei suoi genitori, carica su Youtube per gioco il suo primissimo video nel quale si finge una sirena e, in brevissimo tempo, la sua pagina raggiunge 200mila visualizzazioni. Charlotte M. fa breccia nel cuore dei suoi follower perché descrive una realtà molto vicina a ognuno di loro. Charlotte M. nel suo essere adolescente è al tempo stesso leggera e impegnata, assolutamente metodica e ordinata nel portare avanti tutte le sue attività, con la determinazione di crescere professionalmente sempre più. Una ragazza solare che si fa portatrice dei valori artistici del suo tempo. Intorno a sé Charlotte M. ha costruito un sistema fatto di studio, di impegno per l’ambiente e per le cause sociali, e al tempo stesso è riuscita ad esprimersi artisticamente con creatività e capacità, esplorando diverse strade: la scrittura, la voce, il canto, la recitazione.

Charlotte M. è seguitissima da piccoli e giovani, è un punto di riferimento per i giovanissimi che toccano con mano il suo talento, il suo impegno e la travolgente simpatia. Vedere i fan seguire alla perfezione le coreografie della giovane artista crea un effetto di allegria e stupore che contagia pubblico e famiglie.

Con CRUSH si delinea ancor di più il suo profilo artistico: 7 canzoni tra cui il singolo “Pane e burro”, le cover di due famosissimi brani, “La notte vola” e “Tre parole”, e altri 4 brani inediti.