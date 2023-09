Anguilla Air Services annuncia nuovo volo per Antigua

Anguilla Air Services Ltd, annuncia l’operatività dei suoi voli di linea tra Anguilla e Antigua. I voli opereranno martedì, venerdì e sabato ogni settimana

I partner di viaggio e le parti interessate del turismo hanno risposto alla richiesta di un servizio efficiente tra le due isole. I cambiamenti nelle rotte, l’aumento della domanda e l’avanzamento dei rapporti con i vettori internazionali hanno consentito alla forte compagnia aerea locale di posizionarsi per dare un servizio migliore. Il suo apprezzamento deriva anche dal fatto che la direzione e il personale credono fermamente che il viaggio non riguardi solo la visita di nuovi posti, ma anche l’esperienza e la condivisione con la gente del posto, la loro storia, cultura e stili di vita. Questa compagnia aerea caraibica, infatti, si distingue in base al livello di servizio e ospitalità che offre sia per viaggi di piacere che di lavoro soddisfacendo il desiderio di arrivare in una qualsiasi delle destinazioni di lusso delle isole in tutta comodità e classe.

Con un track record di qualità del servizio, l’espansione della flotta e l’aumento della sua rappresentanza online e della vendita dei biglietti, Anguilla Air Service ha notevolmente migliorato la facilità di prenotazione a livello globale nel Global Distribution System (GDS).

I voli opereranno martedì, venerdì e sabato ogni settimana a partire dal 3 novembre 2023. Come per tutti gli altri voli Anguilla Air Services, gli ospiti possono organizzare il viaggio tramite qualsiasi motore di prenotazione online o direttamente su www.anguillaairservices.com.

L’elenco di Anguilla Air Services nel GDS è in collaborazione con i servizi di consolidamento di Hahn Air Systems e potrebbe apparire come Hahn Air Services (HI), gestito da Anguilla Air Services (AAS).

Operativo voli:

martedì – venerdì – sabato: Q3269 AXA – ANU I Partenza alle 14:00. martedì – venerdì – sabato: Q3268 ANU – AXA I Partenza alle 16:30