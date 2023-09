“Our Night Begins” è il nuovo singolo di I’m Erika e Frankie Lovecchio

È in radio “Our Night Begins” il singolo di I’m Erika e Frankie Lovecchio composto e prodotto da Franco Micalizzi con il testo di Chuck Rolando (NewTeamMusic/Believe)

“Our Night Begins”, racconta di due amanti, due persone, che si sentono liberi di fare ed essere ciò che vogliono, perché l’unica cosa che conta per loro è poter vivere la propria passione ed il proprio amore senza limiti, senza nascondersi dagli occhi della gente, perché quando sono insieme, ogni cosa è possibile. Si tratta di un pezzo veloce, con una splendida ritmica, ottimi fiati e con degli interventi di Cristiano Micalizzi, alla batteria, estremamente efficaci e belli.

Erika Croce, in arte I’m Erika, nasce a Foggia nel 1986. Inizia gli studi musicali da autodidatta e successivamente si perfeziona con Valentina Ducros. Frequenta seminari delle principali tecniche di canto: Vocal Power, con Elizabeth Howard la vocal coach di Sting, SLS – Speech Level Singing (Stevie Wonder, Michael Jackson etc.). Si specializza nell’interpretazione del repertorio Soul, Funk, R’n’b, Neo Soul e Jazz. Ha tenuto cicli di seminari di “Storia della musica moderna” e “Interpretazione stilistica” nelle Accademie Lizard pugliesi (Associazione “Il Filomusico”) dal 2013 al 2018. Ha insegnato in numerose accademie private locali ed è stata titolare della classe di canto nell’associazione ARS DAUNIA di Foggia fino al 2017. Nel 2013 duetta con RON a COMICS FOR AFRICA (BN). Nello stesso anno tiene un concerto al SOLO BAR di Camden Town a Londra. Nel 2014 è 2° classificata al TROISI MUSIC FESTIVAL. Dal 2018 insegna canto moderno in varie scuole di Roma e provincia. Nel 2019 segue un seminario di scrittura e interpretazione con la cantante Serena Brancale. Ha all’attivo due progetti: “FLAWED 3” (Funky, Soul, R’n’b) e “IO VIVO COME TE” un omaggio alla musica del grande Pino Daniele. Amante di Amy Winehouse è al momento impegnata nella realizzazione di un omaggio alla sua musica. Nel 2018 si trasferisce a Roma, e lì il fortunato incontro con Franco Micalizzi, con il quale inizia una bellissima collaborazione musicale che porta alla realizzazione del suo primo album da solista con il nome d’arte I’m Erika. Il 31 luglio 2020 pubblica “Living it up” il singolo d’esordio, che anticipa l’album, “Young and free”, pubblicato il 16 Ottobre 2020. Sempre con Micalizzi, lavora all’uscita del suo secondo album, anticipato anch’esso da un singolo, “Bygone days”, scritto da Chuck Rolando. Il 22 giugno 2021 con il lancio del singolo omonimo esce “My crazy purple heart” il suo secondo album. Nel 2022 è presente in “Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi Anni ’60 in una notte d’estate” l’album con gli arrangiamenti di Franco Micalizzi che vede ospiti anche Mario Biondi, Max Gazzè, Edoardo Vianello, Mariella Nava, Michele Zarrillo ed altri nella reinterpretazione di nuovi arrangiamenti di alcuni classici della musica degli anni ’60.

Frankie Lovecchio, proveniente da diverse esperienze musicali Soul, Funky, Dance, Pop internazionale e Italiano, fin dal 1990 lavora con produttori indipendenti come DJ Giancarlino (GOA), i fratelli Paul e Peter Micioni, con i quali realizza diverse incisioni discografiche. Nel 1991 è uno dei fondatori del gruppo “Frankie & Canthina Band” con il quale comincia a “calcare” i palcoscenici dei più prestigiosi locali della capitale, in Italia e non solo. Collabora con vari artisti come Renato Zero, Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Mike Francis, Amii Stewart, Gegé Telesforo, Marina Rei, Franco Califano, Kid Creole & the Coconuts, The Trammps, Kool & the Gang , Delegation, Immagination, The Real Thing, The Richie Family e altri. Prende parte come vocalist di numerose trasmissioni televisive Rai e Mediaset. (Domenica In di Paolo Bonolis, Migliori Anni, Amici, La Corrida, Ciao Darwin sono alcuni esempi).