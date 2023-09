“Nel Cuore dello Scorpione” è il nuovo romanzo di Eleonora Belfiore

Disponibile in libreria e sugli store digitali “Nel Cuore dello Scorpione”, il nuovo romanzo della giornalista Eleonora Belfiore

Arriva in tutte le librerie, “Nel Cuore dello Scorpione”, l’insolito romanzo noir firmato dalla giornalista Eleonora Belfiore ed edito dalla casa editrice no eap LFA PUBLISHER, che vanta un catalogo interessante e di indubbio spessore.

Protagonista indiscusso Hitoshi, un killer di vampiri con la passione per il jazz, che decide di ritirarsi all’apice del successo e della gloria. Ma la sua abilità è talmente nota che riceverà un ultimo incarico, che non può proprio rifiutare e che lo metterà a confronto con sé stesso e con il suo passato: deve ammazzare l’Imperatrice, il capo supremo di tutte le creature demoniache, signora oscura della notte sfuggita già a mille attentati nel corso degli anni. Ci riuscirà?

Sotto gli strali infingardi della stella Antares, meglio conosciuta come il Cuore dello Scorpione, attorno a Hitoshi, si muovono tanti personaggi alla deriva, che cercano di ammazzarsi l’un l’altro perché le loro faide lunghe secoli e secoli sono ben lungi dall’essere concluse. In un vortice di passioni e di inganni, la vicenda dell’assassino si intreccia con quella dell’affascinante Kimber, dell’ineffabile Regina, novella Salomè, e del suo tormentato amante, Richard e si svolge tra Londra e Tokyo, mischiando cultura anglosassone e nipponica con donne e uomini, dipartiti o quasi, che credono di muoversi mossi dall’odio e che invece cedono inaspettatamente all’unica forza davvero letale, l’amore, contraddicendo con irriverenza, una delle affermazioni cardine del romanzo: “ Dante si sbagliava. Non è l’Amore che muove il sole e le altre stelle. È la vendetta” .

Ardua e affascinante impresa definire questo romanzo, impreziosito da suggestive immagini che accompagnano gradevolmente la lettura e danno valore aggiunto all’opera, connotandola in modo originale e unico. Come scrive nella prefazione, lo scrittore Giuseppe de Silva, giornalista e scrittore: “Che romanzo è ‘Nel Cuore dello Scorpione’? Un racconto gotico, un giallo, un fantasy, un noir francese? Verrebbe facile dire che tutte queste caratteristiche sono ben miscelate dall’Autrice che realizza un lavoro originale, divertente e appassionante, con molte trovate intelligenti e di sana ironia”.

Un plauso anche ad una casa editrice campana, quella di Lello Lucignano, molto attiva sul territorio, che ha deciso di investire su un’opera eclettica e “metaletteraria”, dal tratto fortemente visivo, e che da Caivano con grinta e coraggio ha lanciato una sfida dimostrando che la Campania è ancora “terra felix”, feconda di ingegni e di talenti.

Eleonora Belfiore è giornalista pubblicista, commentatrice sportiva per web tv. Ha creato il blog “La kokeshi blu per arte e cultura”, uno spazio sospeso dove parla di arte, letteratura e tanto altro. Laureata in Conservazione dei Beni Culturali e in Storia, è editor freelance e ha maturato diverse esperienze lavorative come tutor e docente. Ha già pubblicato con la Turisa Editrice, “Regine di Cuori e Inganni d’Autunnoʼʼ (2020). Ha inoltre collaborato alla stesura dei libri di narrativa ʻʻIl Volo dei Colibrìʼʼ (con Mirella D’Orsi e Giuseppina Maietta, Turisa Editrice, 2020), ʻʻAlexandròs e Dafneʼʼ (con Pino Zecca, LFA Publisher, 2022), e “La seconda ora” di Pino Zecca (LFA Pubblisher, 2023). Adora i gatti, ma ha sempre vissuto con cani birichini e tartarughe filosofiche.