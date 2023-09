La Scozia punta sull’energia eolica offshore

In Scozia in corso revisioni e sviluppi dei Piani Settoriali Marini (SMP) per sostenere l’industria nella pianificazione della consegna sostenibile di energia eolica offshore

Secondo quanto riportato da Global Underwater Hub, a seguito dei risultati delle gare di assegnazione ScotWind e Innovation and Targeted Oil & Gas (INTOG), sono in corso revisioni e sviluppi dei Piani Settoriali Marini (SMP) per sostenere l’industria nella pianificazione della consegna sostenibile di energia eolica offshore su scala commerciale in Scozia. Crown Estate Scotland ha selezionato 20 progetti nell’ambito di ScotWind e 13 nell’ambito di INTOG; insieme potrebbero consentire oltre 30 GW di energia eolica offshore.

Con una capacità combinata di circa 5,5 GW, INTOG è la prima gara in assegnazione al mondo progettata per consentire all’energia eolica offshore di alimentare direttamente piattaforme di petrolio e gas offshore. ScotWind, con una capacità potenziale di quasi 28 GW, mette la Scozia in prima linea nello sviluppo globale dell’energia eolica offshore, rappresentando un enorme passo avanti nella transizione verso il net zero. Il governo scozzese ha incaricato la società di consulenza e sondaggi marini ABPmer di supportare la revisione del suo SMP originale per l’energia eolica offshore come parte del processo di revisione del piano iterativo, nonché la produzione del SMP per INTOG.

Per garantire coerenza e tener conto dei progetti e delle ricerche in corso, entrambi i Piani seguono il sistema di pianificazione marina settoriale stabilito dal governo scozzese. ABPmer sta lavorando a stretto contatto con il governo e le parti interessate chiave per completare una Valutazione Ambientale Strategica (SEA), una Valutazione dei Regolamenti sugli Habitat (HRA) e una valutazione dell’impatto socio-economico (SEIA), oltre a facilitare il processo di consultazione legale.