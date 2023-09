La Marzocco apre una seconda filiale in Cina

La Marzocco, azienda toscana leader nella produzione di macchine da caffè espresso artigianali, raddoppia in Cina: inaugurata la seconda filiale a Guangzhou

Dopo aver inaugurato la sede di Shanghai nel 2017, La Marzocco ha deciso di raddoppiare la propria presenza in Cina, complice anche il positivo sviluppo che il business ha registrato in questo mercato.

Dopo la parentesi sfidante della pandemia, che ha portato a un lungo periodo di lockdown, la Cina è diventata il primo mercato per il business internazionale de La Marzocco, con oltre 7000 macchine vendute all’anno.

L’apertura della filiale a Guangzhou segue il flusso di una serie di novità ed eventi che hanno visto La Marzocco protagonista: l’azienda, lo scorso maggio, ha partecipato alla prima edizione cinese di SIGEP, una delle fiere più importanti a livello internazionale per il mondo del caffè. Il mese successivo, La Marzocco, in occasione di Hotelex, il celebre appuntamento fieristico in Asia dedicato al settore Horeca ha presentato l’intera gamma di attrezzature per caffè “handmade-in-Florence” e mostrato per la prima volta sul territorio il progetto di Officine Fratelli Bambi.

“La Cina rappresenta per noi uno dei mercati più importanti insieme agli Stati Uniti, dove la nostra azienda è riuscita anno dopo anno a imporsi come vero e proprio punto di riferimento del made in Italy e dove siamo diventati un brand di culto nel settore del caffè di alta gamma e dello specialty coffee”, ha dichiarato Guido Bernardinelli, Ceo di La Marzocco. “Il mercato cinese oggi occupa il primo posto per numero di macchine vendute e siamo sicuri che la seconda filiale di Guangzhou giocherà un ruolo cruciale nell’ulteriore rafforzamento della nostra strategia di sviluppo sui mercati asiatici”.

LA MARZOCCO

La Marzocco, fondata nel 1927 dai fratelli Bambi, fin dall’inizio si eÌ specializzata nella produzione artigianale di macchine da caffeÌ espresso per bar con particolare attenzione alla qualitàÌ, al risultato in tazza ed allo stile. In oltre 90 anni di storia l’azienda fiorentina ha introdotto una serie di tecnologie e brevetti rivoluzionari, diventando leader per design ed innovazione nel settore delle macchine per caffeÌ tradizionali. Tutti i modelli, compresi gli ultimi nati per il consumatore finale, sono realizzati a mano ed esportati in piùÌ di cento paesi dove si incontrano nelle migliori caffetterie, nei piùÌ raffinati ristoranti del mondo e nelle case.