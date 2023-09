“In un’altra città” è la nuova canzone di Novecento

In rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “In un’altra città”, il nuovo singolo di Novecento

“In un’altra città” è un brano indie pop malinconico che ha come tematica principale la tristezza dell’autore scaturita da una relazione conclusa. Nella prima strofa, Novecento riflette sui propri sentimenti e sull’inutilità di aspettarsi qualcosa dall’ex partner, che adesso vive in un’altra città con un’altra persona.

La seconda strofa invita l’ex ragazza a risparmiarsi scuse, discorsi e rimorsi, perché non lo addolciscono. Nel brano viene fatto riferimento a un ombrello lasciato fuori per due mesi, che ora sembra più utile all’autore anche se non esce di casa.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano in seguito alla fine di una relazione. L’esigenza di realizzare questa canzone deriva dal non aver trovato nessun brano che descrivesse la mia situazione. Abbiamo lavorato affinché venisse espressa musicalmente la tristezza del momento che stavo passando insieme alla rabbia che provavo.”

Biografia

Novecento, all’anagrafe Daniele Ciancarella, si avvicina alla musica all’età di 8 anni cominciando studi in chitarra. Affascinato dal mondo Rock forma, pochi anni dopo, la sua prima band nel ruolo di chitarrista. All’età di 14 anni dopo aver conosciuto il Rap comincia a cimentarsi e specializzarsi nell’arte del freestyle che lo porterà a scrivere i suoi primi brani.

In quel periodo comincia ad esibirsi in battle di freestyle, open mic e concerti studenteschi. A 17 anni anni comincia studi in pianoforte e canto. A 18 anni viene invitato in RAI in qualità di opinionista nel programma “Uno mattina in famiglia” nel quale rimarrà tutte le domeniche per un anno e mezzo.In questo periodo viene invitato, nel programma, come ospite in qualità di artista nel commento di Sanremo 2019.

Nel 2018 comincia a frequentare un corso di produzione musicale (Ableton Live e Pro Tools) e fonia che lo porteranno a lavorare con diverse radio italiane. Nel 2020 viene ammesso al corso accademico professionale in canto multistilistico presso la Percentomusica a Roma, formandosi come musicista professionista studiando e suonando in diversi locali di Roma.Lascia però ,dopo quasi 3 anni, il corso per continuare a studiare privatamente concentrando i suoi impegni sullo studio della voce nel ruolo di cantautore piuttosto che da interprete.

In collaborazione con il produttore Clayton nel 2023 produce un EP artisticamente più maturo rispetto alle sue precedenti produzioni che comincia a portare in live nei locali di Roma.