I Sianlout con Nat4 per il nuovo singolo fuori in digitale

“ONLY LOVERS LEFT ALIVE” è il nuovo singolo dei SIANLOUT con Nat4, in uscita sulle piattaforme digitali per Futura Dischi

ONLY LOVERS LEFT ALIVE è il nuovo singolo dei SIANLOUT con Nat4, in uscita per Futura Dischi. A qualche settimana dal precedente CLOCKWORK ORANGE, il duo della nuova scena musicale napoletana compone un altro tassello di un percorso di pubblicazioni frenetico, dinamico e istintivo, ora ispirato da grandi capitoli cinematografici.

ONLY LOVERS LEFT ALIVE nasce come un flusso ipnotico di house, in una danza instancabile e viscerale. Il brano rappresenta in pieno il momento in cui ci si rende conto che tutto ciò che avevi è andato perduto e non ti resta di sperare di dimenticare ciò che ormai è parte di te. Il titolo prende ispirazione dall’omonimo film di Jim Jarmush, nella quale sopravvive, come nella traccia, il ricordo di qualcosa che troviamo estremamente affascinante, ma che in qualche modo ha comportato fasi di dolore e sofferenza, ma che nonostante tutto rimane vivo nel nostro subconscio.

BIO SIANLOUT

I sianlout, duo composto da mace e fry, senza porsi limiti di generi portano nella loro musica un “Dolce Disagio”; questo dualismo nasce dall’inesistenza di un posto a cui appartenere e a cui affidarsi nei momenti più cupi. Sentirsi fuori posto è una tematica persistente all’interno della loro musica. Tuttavia non limitandosi solo a quella, portando per i vicoli di Napoli e di tutta Italia anche una loro intima visione di Moda e Design. Dopo il primo EP ufficiale uscito a inizio 2022 per Futura Dischi e distribuito da Epic / Sony Music Italy dal titolo Frigobar, i sianlout tornano con un nuovo EP dal titolo SWEET MILK, anticipato da tre singoli.

Il 9 giugno 2023 si apre una nuova fase del progetto con il nuovo singolo Clockwork Orange, a cui segue Only Lovers Left Alive.