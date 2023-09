Festival Parco di Monza al via: ecco il programma

La sesta edizione del Festival Parco di Monza si terrà dal 14 al 17 e il 23 settembre nel Parco di Monza, parte dell’unicum monumentale insieme alla Villa Reale e ai suoi Giardini

Torna per il sesto anno il Festival del Parco di Monza, la manifestazione culturale ed ecosostenibile che ha come protagonista il Parco e il suo ricchissimo patrimonio storico e naturalistico, parte dell’unicum monumentale insieme alla Villa Reale e ai suoi Giardini, che quest’anno prevede ben cinque giornate anziché le classiche due delle passate edizioni.

Il palinsesto presenta quasi cento appuntamenti divisi in cinque aree tematiche, uniti dalla comune volontà di valorizzare il Parco, le sue Ville, le sue Cascine, la sua storia, i suoi alberi monumentali e il suo paesaggio naturale e architettonico unico in Italia. Per cinque giorni il Festival accompagnerà il pubblico a conoscere, scoprire e vivere il Parco attraverso esperienze artistiche e culturali originali.

Originali percorsi guidati alla scoperta dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti del Parco e dei Giardini, eventi culturali, artistici, musicali, letterari, poetici e teatrali, sempre realizzati nel pieno rispetto del luogo che li ospita. Incontri e laboratori didattico-ludici per bambini e adulti dedicati all’educazione e alla sostenibilità ambientale. In questa edizione tante proposte con iniziative itineranti a piedi o in bici.

Grande novità di quest’anno, con l’entrata del Comune di Monza come partner effettivo della manifestazione, è il format Il Festival va in città: saranno organizzati proiezioni e percorsi, che proprio dal centro della città arrivano al Parco e viceversa portando il pubblico alla scoperta della storia e della natura dei vari luoghi. Il format interesserà anche il cinema Capitol Anteo spazioCinema.

Arte e Natura è, per il secondo anno, il tema portante del festival; gli eventi in programma sono declinati in cinque aree tematiche: Scoperta e conoscenza; Arti e natura; Ambiente e sostenibilità; Essere e benessere e Junior Fest. Oltre 40 adesioni tra Istituzioni, Fondazioni, enti pubblici e privati, realtà economiche e associazioni.

Manifestazione culturale, ecosostenibile, attenta all’inclusione sociale e alla accessibilità, incubatrice di idee e creatrice di proposte volte alla sensibilizzazione alle tematiche della crisi ambientale e della salvaguardia del pianeta, per conoscere e favorire buone pratiche per vivere e tutelare il meraviglioso Parco.

Si inizia giovedì 14 settembre con workshop, mostre e performance itineranti. Alle 20.30 ci si sposta al Capitol Anteo spazioCinema per la proiezione del film Earth Protectors di Anne de Carbuccia che presenterà il documentario insieme al direttore di LifeGate Tommaso Perrone. Prima della proiezione si possono visionare dei brevi filmati realizzati appositamente dal Festival e dedicati al Parco, alla Villa e ai suoi giardini: Il Parco di Monza in pillole, piccole grandi visioni. Venerdì15 gli appuntamenti cominciano in mattinata con una proiezione dedicata alle scuole primarie sempre al Capitol e proseguono poi all’interno del Parco con laboratori, performance e con un incontro in Villa Reale dedicato al rapporto tra le Regge e i loro parchi e giardini, che vedrà intervenire esperti e relatori di grande competenza. Sabato 16 settembre moltissime le attività che verranno proposte: dalle camminate con esperti agronomi, storici dell’arte e con fotografi professionisti, alle visite guidate ed eventi per i più piccoli che saranno coinvolti in laboratori didattici e creativi, oltre ad appuntamenti dedicati alle tematiche sociali e al tema dell’inclusione. Fra i convegni, da segnalare quello organizzato con l’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Agraria che presenterà il progetto di recupero di un’area del Parco, in loro gestione, che ha ottenuto un finanziamento del P.N.R.R.

Grandi nomi saranno presenti quest’anno tra gli artisti: la regina dell’arpa elettrica Kety Fusco, l’esploratore Alex Bellini in un incontro nel quale racconterà il suo progetto 10 rivers 1 Ocean che lo vedrà impegnato nella navigazione dei 10 fiumi più inquinati dalla plastica al mondo, il giovane e talentuoso cantautore Lucio Corsi, il liutaio Michele Sangineto, l’arpista e compositrice svizzera Esther Sévérac. Uno degli altri nomi d’eccezione di quest’anno è il poeta e scrittore Franco Arminio che, sabato 16 settembre, porterà al Festival una Camminata poetica alla ricerca del Sacro che c’è in tutte e tutti noi al termine della quale dialogherà con il conduttore radiofonico Marco Ardemagni in un incontro con il pubblico. Sabato sera tornerà accompagnato dal musicista e compositore Fabio Barovero per un magico reading poetico. Domenica 17 settembre ampio spazio alle arti con performance musicali nei luoghi più suggestivi del Parco. Lo strumento protagonista di questa sesta edizione sarà l’arpa. Non mancheranno anche domenica conferenze, percorsi in bici e presentazioni di libri a cura degli autori.

Per l’ultima giornata della manifestazione, sabato 23 settembre , Il Festival va… In Ville Aperte. Grazie alla collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza e con la Manifestazione Ville Aperte in Brianza, cresciuta di anno in anno, la giornata di sabato sarà dedicata completamente alle visite guidate e ai concerti in Villa Mirabello e Villa Mirabellino connesse fra loro grazie al maestoso Viale dei Carpini. In questa occasione sarà possibile scoprire anche luoghi meno conosciuti della Villa Reale con particolare attenzione alla sua Cappella privata e al Teatrino. A chiudere la sesta edizione del Festival del Parco di Monza sarà l’arpista e compositore, Vincenzo Zitello con un concerto che alternerà arpa Celtica e arpa Bardica.

Durante le giornate del Festival sono presenti stand per degustazione e vendita di prodotti locali, sempre con la massima attenzione per l’ambiente che ci ospita.

Il Festival rispetta l’ambiente ed è ecosostenibile. È sempre più attento all’inclusione sociale e alla disabilità.

Il Festival è promosso e organizzato dal Comitato Promotore Festival del Parco di Monza (Associazione Novaluna, CREDA onlus, META cooperativa sociale, Musicamorfosi, Scuola Agraria del Parco di Monza) e dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. In collaborazione e con il sostegno del Comune di Monza.

Il programma completo del Festival del Parco di Monza è disponibile sul sito: www.festivaldelparcodimonza.it