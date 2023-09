Europei di volley: la semifinale Italia-Francia in diretta su Rai 2

La semifinale degli Europei Maschili di Volley Italia-Francia, in programma stasera a Roma, sarà in diretta Tv su Rai 2

Conto alla rovescia quasi terminato per la semifinale degli Europei Maschili di Volley Italia-Francia, in programma oggi a Roma.

Ieri con un volo charter la nazionale azzurra di Ferdinando De Giorgi si è trasferita da Bari a Roma dopo la vittoria di martedì al tie break con l’Olanda nei Quarti di Finale del Campionato Europeo giunto alla sua ultima tappa. L’arrivo a Roma intorno alle 13 è stato seguito subito dall’incontro con la stampa al quale hanno partecipato il Commissario Tecnico De Giorgi e il Capitano Simone Giannelli.

“La Francia è una squadra molto tecnica, questo significa che non ha punti deboli in particolare, è una squadra con la quale deve mantenere un buon livello di gioco e approfittare in alcuni momenti della partita. È una squadra che riesce a coprire i difetti, sa difendere. Bisognerà essere disposti ad affrontare momenti lunghi, anche in attacco non tirano sempre ma gioca con il muro spesso, bisognerà fare un gioco paziente ma continuo”, ha dichiarato De Giorgi.

Ancora il ct: “L’ambiente che abbiamo voluto creare è un ambiente con capacità tecniche, con talento ma anche con grande disponibilità. All’inizio di questo percorso le parole che abbiamo usato sono state: umiltà e consapevolezza, l’umiltà è quella che ti porta a giocare punto su punto anche soffrendo, consapevolezza invece è quella che dopo aver vinto mondiale ed europeo è di sapere che abbiamo qualità, dobbiamo avere fiducia nella squadra come valore. Unire queste due cose con l’entusiasmo che caratterizza questo gruppo, questa alchimia è importante mantenerla”.

EUROPEI PALLAVOLO, DOVE VEDERE ITALIA-FRANCIA

La semifinale degli Europei maschili di pallavolo è in programma, oggi, giovedì 14 settembre alle 21 al Palazzo dello Sport dell’Eur della Capitale. Sarà possibile seguire la partita in tv su Rai 2 in chiaro, oppure su Sky, che la trasmetterà sui canali 201 e 204.