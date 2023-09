È in radio “Disordine” il nuovo singolo di Francesco Celletti, scritto con Vincenzo Sorrentino, disponibile negli store e su tutte le piattaforme digitali

È in radio “Disordine” il nuovo singolo di Francesco Celletti, scritto con Vincenzo Sorrentino, disponibile negli store e su tutte le piattaforme digitali (RMR Production/Idm). Fuori il video.

“Il testo di questo brano è stato scritto interamente da me e – afferma Francesco Celletti – nasce nella solitudine della mia cameretta in una giornata uggiosa che in quel momento rispecchiava a pieno il mio stato d’animo. La musica è del M° Sorrentino. Un brano che racconta in modo esplicito tutto il disordine che avevo dentro di me, per poi esternarlo scrivendo e descrivendo le mie emozioni. Emozioni vissute in prima persona dopo una frequentazione con una ragazza.”

Qui il video: https://youtu.be/K-2jhLDvdI0

«Con il video abbiamo voluto raccontare una storia di rivalsa e riscatto – dice il regista Mario Miccione – attraverso gli occhi di un ragazzo che punta al mero lusso, insignificante, ad esempio come una macchina sportiva. Proprio perché c’è “Disordine” e confusione, spesso ci dimentichiamo cosa, davvero, è importante, ovvero l’amore e la presenza delle persone che amiamo e che ci stanno accanto.»

Francesco Celletti nasce a Palestrina il 16 marzo 2005. Sin da piccolo si avvicina al mondo della musica, e già a 3 anni e mezzo si fa comprare una chitarra acustica. Crescendo, prende lezioni di canto e come autodidatta comincia a suonare la chitarra, il pianoforte, l’ukulele, l’organetto e l’armonica a bocca, strumento al quale lui è molto legato perché è una passione tramandatagli dal nonno materno. Comincia a scrivere i primi brani a 12 anni, e nel 2022 durante un talent musicale a Milano, viene notato dal maestro Vincenzo Sorrentino, con il quale inizia una collaborazione discografica. Durante questo percorso è stato ospite a Casa Sanremo, ha aperto il concerto di Jimmy Sax al Palapartenope di Napoli e ha continuato a comporre nuovi brani, tra i quali “Calamite”, che è stato inserito in “Una mamma all’improvviso” film per la regia di Claudio Norza.