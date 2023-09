DKV Mobility supera i 500mila punti di ricarica per veicoli elettrici

DKV Mobility supera il traguardo dei 500.000 punti di ricarica per veicoli elettrici in Europa: la transizione verso la mobilità sostenibile così è più facile

DKV Mobility, la piattaforma leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni di mobilità, ha raggiunto un importante traguardo nell’espansione della sua rete di ricarica per veicoli elettrici (EV) in Europa. L’azienda annuncia di aver superato i 500.000 punti di ricarica EV in tutta la regione, fornendo ai clienti delle flotte commerciali un ampio network di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Attraverso la DKV Card +Charge e l’App DKV Mobility, i clienti dell’azienda hanno ora accesso a circa 509.000 punti di ricarica EV in tutta Europa, rendendo la transizione verso la mobilità sostenibile più agevole e conveniente.

In collaborazione con la consociata GreenFlux, responsabile della gestione dell’offerta di ricarica pubblica di DKV Mobility, l’azienda è in grado di fornire l’accesso a una delle più grandi reti di ricarica per veicoli elettrici nel continente.

Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services di DKV Mobility, esprime soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo significativo, affermando che la posizione dell’azienda tra i principali fornitori di servizi di ricarica in Europa è stata consolidata con successo. Solo quest’anno, DKV Mobility ha collegato oltre 100.000 punti di ricarica EV, dimostrando un impegno costante nell’espandere la propria presenza per facilitare la ricarica dei veicoli elettrici in tutta Europa, per una mobilità sempre più sostenibile.

La controllata di DKV Mobility, GreenFlux, svolge un ruolo chiave nel migliorare l’accessibilità alla ricarica dei veicoli elettrici attraverso cooperazioni e partnership. Da settembre 2020, il numero di punti di ricarica EV connessi è quintuplicato, testimoniando gli sforzi dell’azienda nel promuovere la mobilità elettrica.

Oltre alla vasta rete di punti di ricarica EV pubblici e semi-pubblici, DKV Mobility offre anche soluzioni personalizzate per la ricarica dei veicoli elettrici, permettendo ai clienti di ricaricare le loro auto sia sul posto di lavoro che a casa.

Questo risultato rafforza la posizione di DKV Mobility come leader nell’offrire servizi di mobilità sostenibile e contribuisce a rendere la mobilità elettrica sempre più conveniente ed efficiente per i suoi clienti in tutta Europa.