Consigli fantacalcio – Tempo di prime valutazioni, aste di riparazione e ultimi dettagli prima del proseguimento della stagione. Con questo articolo vi suggeriremo tutti i consigli per completare al meglio il vostro reparto offensivo con la scelta di 5 bomber a sorpresa.

Non ci focalizzeremo sui soliti “top reparto”, ma analizzeremo 5 possibili scommesse che potrebbero completare il vostro attacco, garantendovi bonus, affidabilità e resa oltre le aspettative. Valutate questi “investimenti” come 4° o 5° slot d’attacco.

Pollice verso l’alto per Colombo (Monza). Il neo acquisto della compagine brianzola si ritaglierà un ruolo da titolare. Puntate su di lui: la nostra sensazione è che possa trovare continuità, costanza e superare anche i 10 gol in campionato. Intriga anche il nome di Zirkzee (Bologna), pronto a raccogliere definitivamente l’eredità di Arnautovic. Puntate su di lui, ma evitate le aste al rilancio e spese folli. Attenzione anche a Cambiaghi (Empoli), pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista e contendere una maglia da titolare a Gyasi. Si può scommettere su di lui. Occhio anche all’impatto in Serie A di Lucca (Udinese).

L’ex Ajax e Pisa, di fatto, potrebbe recitare un ruolo da protagonista al centro dell’attacco friulano, soprattutto dopo l’addio di Beto. Va acquistato a prezzi contenuti, ma il traguardo dei 10 gol potrebbe diventare una piacevole realtà per chi deciderà di puntare su di lui. Infine, stuzzica anche il nome di Muriel (Atalanta). L’attaccante colombiano, dopo l’addio di Zapata, rappresenterà la prima alternativa a Scamacca. La sua storia parla chiaro: l’ex Siviglia e Samp (tre le tante ex squadre), potrebbe impattare con forte decisione anche subentrando dalla panchina. Prendetelo in considerazione per completare il vostro reparto, non ve ne pentirete.

Consigli fantacalcio, 5 attaccanti rivelazione: 10 gol garantiti

COLOMBO (Monza)

ZIRKZEE (Bologna)

CAMBIAGHI (Empoli)

LUCCA (Udinese)

MURIEL (Atalanta)