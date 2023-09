CINEA proroga di 18 mesi il progetto E-BRIDGE di CIRCLE Group

CIRCLE Group fa sapere che CINEA – Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente ha deliberato una proroga di 18 mesi al progetto E-BRIDGE

CIRCLE Group rende noto che CINEA – Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente ha deliberato una proroga di 18 mesi al progetto “E-BRIDGE. Emergency and BRoad Information Development for the ports of GEnoa”.

Finanziato dalla Commissione UE nel quadro del programma Connecting Europe Facility (CEF) 2018, E-BRIDGE è finalizzato a creare una piattaforma IT innovativa in grado di garantire la completa interoperabilità tra la Port Community e gli operatori – sia pubblici che privati – coinvolti nella gestione del trasporto di ultimo miglio ferroviario (e stradale) nel porto di Genova.

E-BRIDGE ha un valore complessivo di € 12 milioni circa (di cui il 50% finanziati tramite fondi CEF), e rientra in un più vasto programma per il finanziamento di interventi sull’area logistica macroregionale, tra cui l’efficientamento della gestione dematerializzata di dati e documenti, integrandosi pertanto con le attività di digitalizzazione ai varchi da parte della Port Community e nel più ampio contesto delle misure del Decreto Genova. Oltre alla proroga al 31 dicembre 2024 delle attività previste dal progetto, l’Amendment al Grant Agreement appena deliberato da CINEA comporta una redistribuzione dei contributi, intesi come costi ammissibili da parte dell’Unione Europea, pari a € 6 milioni circa, di cui € oltre 800.000 come cofinanziamento addizionale riservato a CIRCLE (cfr. comunicato stampa datato

20 maggio 2019). Il progetto europeo E-BRIDGE, coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vede fra i beneficiari CIRCLE e come soggetti attuatori i terminal container del sistema portuale e gli MTO che operano nel porto. Sul tema seguiranno in autunno importanti aggiornamenti sui contenuti, servizi e attori.