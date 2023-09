Saipem si aggiudica 2 contratti E&C offshore in Romania e Germania

Saipem ha ottenuto due nuovi contratti per attività E&C offshore in Europa, precisamente in Romania e in Germania, per un valore complessivo di circa 1,8 miliardi di euro

Con queste acquisizioni, Saipem conferma il suo ruolo di primo piano nella costruzione di infrastrutture lungo l’intera catena del valore del gas naturale.

Il primo contratto riguarda il progetto di sviluppo del gas Neptun Deep situato nel Mar Nero, Romania, per il quale la procedura di assegnazione è stata completata da OMV Petrom. Il lavoro comprende l’Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCIC) di una piattaforma di lavorazione del gas a circa 100 metri di profondità, tre sviluppi sottomarini (rispettivamente a circa 1000 metri di profondità nel campo Domino e a circa 100 metri di profondità nel campo Pelican), un gasdotto da 30″ lungo circa 160 km e il cavo in fibra ottica associato dalla piattaforma delle acque basse alla costa rumena. La piattaforma di lavorazione del gas sarà fabbricata presso i cantieri di Saipem in Italia e Indonesia, mentre le operazioni offshore saranno eseguite dalle navi Saipem 7000 e JSD 6000. I test tecnologici e le analisi dei materiali utilizzati nel progetto saranno effettuati in Romania, attraverso la filiale locale di Saipem a Ploiesti.

Un secondo contratto è stato assegnato a Saipem da GASCADE Gastransport GmbH per eseguire il posizionamento del gasdotto “Ostsee Anbindungsleitung” nella Baia di Pomerania, nel nord-est della Germania.

Le attività di Saipem comprendono il trasporto e l’installazione di un gasdotto da 48″ lungo circa 50 km, dal sito di Lubmin, nel nord della Germania sul Mar Baltico, al porto di Mukran, lungo la costa orientale dell’isola di Rügen, e la costruzione degli sbarchi a terra, utilizzando la propria chiatta di posizionamento Castoro 10. L'”Ostsee Anbindungsleitung” dovrebbe essere messo in funzione all’inizio del 2024.