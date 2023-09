La Nazionale italiana Open di bridge è bronzo mondiale

Grande risultato per la Nazionale italiana Open di bridge che ha conquistato la medaglia di bronzo alla quarantaseiesima edizione dei Campionati del mondo a squadre

Il Viterbese Alessandro Piana, in qualità di capitano non giocatore della Nazionale italiana Open di bridge, ha conquistato la medaglia di bronzo alla quarantaseiesima edizione dei Campionati del mondo a squadre (World Teams Championships) del celebre gioco di carte, andati in scena tra agosto e settembre a Marrakech, in Marocco. (si sono svolti prima del sisma dello scorso 8 settembre).

Nella finale per il terzo posto, la rappresentativa azzurra – capitanata da Piana e composta da Massimiliano Di Franco,Giovanni Donati, Andrea Manno, Giacomo Percario, Antonio Sementa e Alfredo Versace – ha battuto quella degli Stati Uniti 2 – piena di ex campioni mondiali come Joe Grue, Brad Moss, Zia Mahmood, Jeff Meckstroth, Martin Fleisher, Chip Martel – con il risultato di 161 a 126

Un risultato di assoluto prestigio per la Nazionale italiana, facente capo alla Federazione Italiana Gioco Bridge, che torna a salire sul podio mondiale dopo dieci anni. Dopo aver perso la semifinale contro la Norvegia soltanto per pochi IMP, la squadra, composta da giocatori di diverse età, ha reagito dominando la finale per il bronzo.

“È stata veramente molto dura – ha commentato Piana – perché abbiamo trascorso quattordici giorni interminabili con numerosi problemi di salute. Ma alla fine siamo riusciti a prenderci la medaglia di bronzo, meritatissima, avendo perso la semifinale solo alle ultime due mani. I ragazzi sono stati bravissimi e sono veramente orgoglioso di essere il capitano di questa magnifica squadra”.