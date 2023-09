In radio e in digitale il nuovo singolo di Alex Guerrieri

È in rotazione radiofonica “Stanotte si fotte” rmx il nuovo singolo di Alex Guerrieri, disponibile anche sulle piattaforme e negli store

«”Stanotte si fotte” in origine è un brano punk rock, che sarà nel mio prossimo album – racconta Alex Guerrieri – il cui testo è diretto, senza censura e spregiudicato, qui è in versione remix dance house. Il brano parla di avventure, passate tra sesso e discoteca, di rapporti non facili, di quel chiacchiericcio, che porta al pettegolezzo e a facili insinuazioni.»

Alex Guerrieri, all’anagrafe Alessandro Benetazzo, nasce a Biella. Si trasferisce a Torino con l’intento di trovare la sua dimensione nel mondo della musica. Nel 1995 l’incontro con Marco Masini che gli propone di partecipare al videoclip “Principessa”, intanto Alex si muove cantando in una band pop rock, anche se per un breve periodo, forse anche dato dal fatto che in Alex vive un’anima da cantante solista. Nel 2017 conosce Luca Vicini dei Subsonica e nel suo studio produce “Belli E Dannati”, il suo primo album che viene pubblicato nel settembre dello stesso anno. A cavallo tra il 2017 e il 2018 partecipa a Sanremo Rock Festival con due canzoni in gara, “Vivi La Vita” e “La Voce” esibendosi al Teatro Ariston. Aprile 2019 “Vieni Con Me”, brano che mantiene nella sua essenza oltre all’energia rock anche la facilità e l’immediatezza nell’ascolto sia per melodia che per musicalità del testo. Alex non si ferma, ha già in cantiere altri singoli, che faranno parte del nuovo album. A settembre 2019 prepara “Taglio La Corda”, brano autobiografico dedicato al padre scomparso anni prima, scritto da Stefano Paviani e Filadelfo Castro. È gennaio 2020 Alex Guerrieri si racconta nel nuovo singolo “L’Amore Esiste”. Dopo aver rimandato, causa pandemia, l’uscita di nuovi brani, a marzo 2021 arriva “Dimmi Che C’è” il singolo che vuol far ripartire tutto il suo progetto musicale, seguito da “Sex On The Beach”. Nel 2022 pubblica “Dimmi Che È Uno Scherzo” e prepara il nuovo disco. Più carico e pieno di energia, con un cambio d’immagine grazie al suo preparatore Alessandro Gola, rilascia “Stanotte Si Fotte” la versione remix di un brano che farà parte del suo secondo album di prossima pubblicazione.