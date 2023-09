I Måneskin protagonisti agli MTV Video Music Awards

Mtv Vmas, i Måneskin si esibiscono con il nuovo singolo e Taylor Swift manda un bacio a Damiano. Il gruppo ha cantato “Honey (Are you coming?)”

I Måneskin hanno fatto faville agli Mtv Video Music Awards che si sono svolti ieri al Prudential Center di Newark, nel New Jersey. Il gruppo ha vinto un premio nella categoria Best Rock con il singolo “The Loneliest”. Sul palco, però, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan si sono esibiti con il loro ultimo brano, “Honey (Are you coming?)”, facendo impazzire il pubblico in sala e anche gli ospiti vip. Tra questi anche Taylor Swift. La popstar, all’avvicinarsi di Damiano, ha colto l’occasione per mandargli un bacio.

I Måneskin si sono esibiti accanto a nomi quali Karol G, Cardi B e Meghan Thee Stallion e Demi Lovato. Tra i performer anche Lil Wayne, Fall Out Boy, Future, Doja Cat e Diddy. Quest’ultimo ha ricevuto il Global Icon Award. Si è esibita, inoltre, Shakira, alla quale, invece, è andato il Video Vanguard Award.

Il gruppo, insomma, ha replicato i fasti dello scorso anno quando hanno vinto i premi per il miglior video alternativo con “I wanna be your slave”, quello per il miglior artista emergente e quello per miglior video di un gruppo. Sul palco, poi, si erano esibiti ed erano stati censurati: Victoria era rimasta a seno nudo e Damiano, in perizoma, aveva mostrato il lato b.