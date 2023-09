Gli InControVoce pubblicano il disco d’esordio

E’ uscito il disco d’esordio del duo InControVoce, formato da Gloria Trapani e Alessandro Del Signore: in digitale per Filibusta Records

Esce il primo album del duo del InControVoce, dal titolo omonimo “InControVoce” per Filibusta Records (distrib. fisica IRD, distrib. digitale Believe).

InControVoce è l’idea che dà forma al progetto formato da Gloria Trapani e Alessandro Del Signore, e che dà il titolo all’omonimo disco. La volontà di esplorare l’affascinante dialogo che si può sperimentare nel Duo e il desiderio di fondere diversi linguaggi sonori confluiscono in un viaggio musicale intenso e ricco di sfumature dove a far da guida sono essenzialità, ricerca timbrica, espressività e grande interplay.

Protagoniste dell’album sono otto songs di rara bellezza e poesia: tra sonorità Jazz, Brasiliane, Folk le due voci danzano, si amalgamano, si incontrano e si scontrano in giochi contrappuntistici passando da momenti di pura essenzialità ad altri dove il groove e la polifonia sono protagonisti.

I brani scelti vanno da Caetano Veloso a Charles Mingus, Joni Mitchell, da Gershwin a Bob Marley, Steve Porcaro dei Toto, Thelonious Monk, Eden Ahbez, Egberto Gismonti…

Line up:

Gloria Trapani – voce, Alessandro Del Signore – contrabbasso, basso elettrico

Tracklist:

Você É Linda / Human Nature / Nature Boy / Mai Clara Mais Crua / Goodbye Pork Pie Hat / In Walked Bud / Summertime / Redemption Song

Discografia:

Gloria Trapani ha al suo attivo un album da solista “Life Is There and Everywhere” (Filibusta Records), mentre Alessandro Del Signore partecipa nei live ed album di varie formazioni (Gloria Trapani, Musicisti Basso Lazio, Giorgio Ferrera Trio, Davide Di Pasquale Quartet, Roberto Laneri Winds of Change, Backroads project, Dasp! Quartet e altri)

Biografia: InControVoce è un progetto che nasce dal lungo sodalizio artistico tra Gloria Trapani, cantante e compositrice e Alessandro Del Signore, bassista e contrabbassista, entrambi attivi in ambito Jazz con diversi progetti, e si è sviluppato negli anni grazie ad una intensa attività concertistica (tra cui Accordion Day 2015, Festa della musica 2018, 2019, 2021 Zagarolo, Festival

delle Arti Tuscania 2021, Opere Informali 2021 Boville Ernica, Jazz al Castello Costaguti 2022 Roccalvecce, Acuto jazz 2022, Giardini in musica 2022 Ceprano..).

La volontà di esplorare l’affascinante dialogo che si può sperimentare nel Duo e il desiderio di fondere diversi linguaggi sonori confluiscono in un viaggio musicale intenso, ricco di sfumature, tra ricerca timbrica e grande interplay, tra sonorità Jazz, Folk, Soul, Brasiliane.. A giugno del 2023 è in uscita il disco omonimo InControVoce per l’etichetta romana Filibusta Records, con il quale i due musicisti hanno voluto raccogliere e fotografare alcune songs di rara bellezza e poesia attingendo a splendide voci del Brasile come Caetano Veloso ed Egberto Gismonti, del jazz come George Gershwin, Thelonius Monk, Charles Mingus.