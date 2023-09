Chaffoteaux apre le porte di “Nzeb”, la casa full electric

Da Chaffoteaux una nuova case history di sostenibilità: l’abitazione “Nzeb”, full electric e no plastic situata sulle colline torinesi

Sorge a Baldissero, paesino adagiato sulle verdi colline torinesi, una nuova abitazione in legno ad altissima efficienza energetica. A due passi dalla Basilica di Superga e da tutti i servizi, questa casa è un esempio di come si possa intervenire sul preesistente con contenuti tecnici altamente performanti. L’intervento ha previsto la riqualificazione di un cascinale di fine 800, al cui posto è stata progettata una casa con materiali totalmente naturali ed ecologici, travi ed elementi prefabbricati in legno, rigorosamente senza l’utilizzo di derivati plastici, in modo da ottenere la certificazione “nZEB” (nearly Zero Energy Building). Per quanto riguarda i fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento, determinante è stato l’apporto di Chaffoteaux, intervenuta per rendere l’immobile quasi autosufficiente dal punto di vista energetico in chiave full electric.

La scelta progettuale è stata quella di un impianto misto: per il riscaldamento si è optato per una serpentina elettrica affogata nel pavimento, mentre la produzione dell’acqua calda sanitaria e il raffrescamento sono state soddisfatte con una pompa di calore split Arianext Compact S 70 Link integrata aria/acqua a tecnologia split. Utilizzando il refrigerante R-410A, che scorre nelle tubazioni fra unità esterna e interna, è in grado di riscaldare, raffrescare l’ambiente e produrre acqua calda sanitaria con la massima efficienza anche in situazioni climatiche rigide. Il sistema A+++ è equipaggiato di serie con l’innovativo Chaffoteaux Gateway, in grado di connettere la pompa di calore a ChaffoLink, Expert Control e sonda esterna.

Grazie alle sue dimensioni compatte, l’unità esterna è stata posizionata in una protezione in mattoni che le permette di integrarsi perfettamente con i dettagli molto curati dell’abitazione. Nel locale tecnico è stata installata l’unità interna che, in uno spazio di 598×609 mm, consente di ottenere un bollitore altamente coibentato da 180 l per l’acqua calda sanitaria, il circolatore ed il vaso d’espansione dell’impianto termico e tutta la logica elettronica della pompa di calore. Il raffrescamento è invece realizzato con ventilconvettori a parete in ogni camera. È presente anche la ventilazione meccanica controllata centralizzata in ogni locale. Completa l’impiantistica un campo fotovoltaico da 9,5 kWh che, abbinato ad Arianext, permette di utilizzare il bollitore sanitario come accumulo di energia termica prodotta nei momenti di surplus del sistema fotovoltaico aumentando il setpoint dell’acqua calda fino a 20°C. La pompa di calore, inoltre, può essere comandata da remoto tramite l’applicazione per smartphone e tablet “Chaffolink”.

“Quando abbiamo scelto di dedicarci alle abitazioni ‘nZEB’ in legno abbiamo analizzato tutte le caratteristiche tecniche di Chaffoteaux – spiega il geom. Mario Oliviero dell’impresa di costruzioni Oliviero Bioedilizia -. Nella nostra nuova avventura avevamo necessità di massimo supporto al nostro ufficio tecnico interno e alle nostre maestranze di cantiere. Abbiamo così avuto modo di provare i servizi da parte dei tecnici pre-vendita Chaffoteaux, che aiutano nella stesura degli schemi di impianto idraulico-elettrico, con l’invio dei blocchi in DWG di prodotto, la realizzazione del capitolato, la lista codici materiali e il supporto ai nostri collaboratori in fase di installazione. Inoltre il service Chaffoteaux provvede all’avviamento impianto e alla manutenzione del sistema anche da remoto”.

Innovazione, efficienza e sostenibilità sono da sempre valori che Chaffoteaux coltiva progetto dopo progetto attraverso l’alto livello di performance dei propri prodotti, per rispondere a esigenze installative sempre più complesse, diversificate e sostenibili.