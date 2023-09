Limonta acquisisce il 100% della società coreana BATM CO

Limonta ha concluso l’accordo per l’acquisizione del 100% della società coreana BATM CO, consolidando la propria presenza in Asia

Limonta ha concluso l’accordo per l’acquisizione del 100% della società coreana BATM CO., LTD., società fondata a Seoul nel 2003, consolidando la propria presenza in Asia e arricchendo la proposta di tessuti innovativi per il mondo del lusso e della moda. BATM assumerà il nome di LIMONTA BATM LLC.

“L’obiettivo di questa operazione è poter completare la nostra offerta di prodotto per i clienti, attingendo al know-how di un paese come la Corea, che vanta una consolidata tradizione di innovazione tessile, associata ad una produzione industriale di elevata qualità che ha assunto negli ultimi anni, un’importanza crescente nel mondo del fashion e in particolare in quello del lusso” afferma l’Amministratore Delegato Paolo Limonta. “Inoltre BATM contribuirà a rafforzare la nostra presenza sui mercati del Far East, affiancandosi a BRIDGE Shanghai, già presente in Cina dal 2006” prosegue Limonta.