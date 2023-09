Giorgia Fumanti online con il singolo “Over The Rainbow”

Giorgia Fumanti pubblica su tutte le piattaforme digitali l’incantevole singolo “Over The Rainbow” tratto dal Suo Album “Cinema Collection”

Giorgia Fumanti, la rinomata cantante pop classica italo-canadese, ha affascinato il mondo musicale con il suo nuovo singolo “Over The Rainbow”, tratto dal suo 13° album in 20 anni, intitolato “Cinema Collection”. Questa eccezionale artista ha radici profonde nella tradizione musicale e si è esibita in prestigiosi palcoscenici di tutto il mondo, con un repertorio che spazia dalle opere liriche alla musica pop. Il suo nuovo brano rappresenta un omaggio alle melodie iconiche del cinema, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità artistica.

La canzone “Over The Rainbow”, originariamente cantata da Judy Garland e scritta da Harold Arlen e Yip Harburg per il film del 1939 “Il mago di Oz”, è un classico intramontabile che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. La voce eterea di Giorgia Fumanti si fonde magnificamente con la profondità emotiva di questa canzone, creando un’esperienza che tocca il cuore di chiunque ascolti.

“Over The Rainbow” è solo uno dei brani selezionati per “Cinema Collection”, un album che raccoglie alcune delle più grandi composizioni della storia cinematografica. Dalla struggente melodia di “When You Wish Upon a Star” di Pinocchio all’intensa bellezza di “I Won’t Light A Candle” da Schindler’s List, Giorgia Fumanti ha sapientemente dato nuova vita a questi brani, rendendoli unici con la sua interpretazione appassionata.

La carriera di Giorgia Fumanti è stata caratterizzata da una continua evoluzione artistica. Dalla sua formazione presso il Conservatorio di Musica Arrigo Boito a Parma, alla firma di contratti discografici sia a livello nazionale che internazionale, la sua dedizione alla sua arte è evidente in ogni singola nota che canta. Collaborando con il produttore Stefano Galante, Giorgia ha creato una serie di album che spaziano dalle reinterpretazioni classiche alle composizioni originali, dimostrando una profonda connessione con la musica e con il suo pubblico.

In “Over The Rainbow”, Giorgia Fumanti ci regala una performance incantevole e intensamente emotiva. Con un arrangiamento di archi cinematografico coinvolgente e un’elegante performance al pianoforte, l’artista trasmette la sensazione di un viaggio attraverso il tempo e l’emozione. La sua voce è uno strumento che tocca l’anima, trasportando gli ascoltatori in un mondo di magia e bellezza.

La passione di Giorgia Fumanti per la musica è evidente in ogni dettaglio di “Over The Rainbow”. La sua capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso la sua voce è ciò che rende questa reinterpretazione così affascinante. Mentre l’arcobaleno rappresenta speranza e meraviglia, Giorgia Fumanti attraverso la sua musica ci ricorda che la bellezza e la magia possono essere trovate ovunque, anche nelle note di una canzone.

Con una carriera che ha abbracciato continenti e culture diverse, Giorgia Fumanti continua a ispirare e affascinare il pubblico di tutto il mondo. Il suo nuovo singolo “Over The Rainbow” è un altro brillante capitolo nella sua storia musicale, dimostrando ancora una volta che la sua voce è un faro di luce nel vasto panorama della musica contemporanea. Siamo ansiosi di vedere quali altre meraviglie ci riserverà in futuro questa straordinaria artista.