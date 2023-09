The 24 Project torna in radio con il singolo “Bates Motel”

Fuori in distribuzione Believe “Bates Motel”, il nuovo singolo del produttore Rodolfo Liverani, in arte The 24 Project, in un’altra inedita collaborazione con Casx

Fuori in distribuzione Believe “Bates Motel”, il nuovo singolo del produttore Rodolfo Liverani, in arte The 24 Project, in un’altra inedita collaborazione che ci avvicina sempre di più all’uscita del suo nuovo disco. Parafrasando la famosa frase di Psycho “Tutti qualche volta perdiamo un po’ la testa”, questo pezzo racconta di una ragazza che vuole a tutti i costi una relazione malata con un ragazzo pieno di segreti. Entrambi condividono un passato che è meglio non raccontare, ma proprio per questo sono così simili che non riescono a fare a meno di consumarsi. Il pezzo vede la collaborazione tra The 24 Project e Casx, due progetti apparentemente lontani che però si sono uniti in una versione inedita di entrambi, dando alla luce un pezzo che loro stessi definiscono “dark estivo”.

Rodolfo Liverani è The 24 Project.

Inizia a suonare il pianoforte fin da bambino ma successivamente si avvicina alla musica elettronica, sviluppando una passione per i sintetizzatori e i campionatori. Si laurea in Pop Keyboards (tastiere elettroniche) al Conservatorio A. Boito di Parma e nel frattempo inizia a suonare come tastierista in numerosi progetti musicali. Le sue influenze musicali vanno dall’hip-hop al soul ma ritrova se stesso nei suoni elettronici. Esordisce nell’estate del 2022 con il disco “Chapters“, raccolta di tutti i singoli precedentemente pubblicati.