Maurizio Pescarini sarà il nuovo CEO di Facile.it

Facile.it, azienda leader nell’intermediazione e comparazione online, annuncia la nomina di Maurizio Pescarini a nuovo CEO: sarà effettiva a partire dal 1° ottobre 2023

Facile.it, azienda leader nell’intermediazione e comparazione online, annuncia oggi la nomina di Maurizio Pescarini a nuovo CEO; nomina che sarà effettiva a partire dal 1° ottobre 2023. Subentra nel ruolo a Tobias Stuber, che ha guidato l’azienda dall’aprile del 2021.

Pescarini vanta 25 anni di esperienza nel settore assicurativo e bancario, più recentemente come CEO di Genertel e GenertelLife, dove ha gestito con successo una significativa trasformazione digitale, generando valore per i clienti e tutti gli stakeholder. Dopo un primo percorso in consulenza presso Accenture, ha ricoperto ruoli di leadership in Aviva, Banca Monte dei Paschi di Siena e Generali, sempre con particolare attenzione alla crescita e all’innovazione dei modelli di business digitali.

Tobias Stuber, che durante il suo mandato ha svolto un ruolo fondamentale nella continua traiettoria di crescita e sviluppo di Facile.it rendendo l’azienda il secondo unicorno in Italia, manterrà l’incarico attuale fino al 30 settembre 2023.

Maurizio Pescarini ha così commentato: «Sono rimasto molto colpito dal modo in cui, negli ultimi anni, Facile.it si è affermata come un brand leader in Italia attraverso un forte spirito imprenditoriale e una chiara missione e proposizione per i propri clienti. Credo fortemente nel potenziale dell’azienda e sono felice di unirmi a questa squadra straordinaria nella sua prossima fase di crescita.»

Christian Lucas, Chairman di Facile.it e Co-Head di Silver Lake EMEA, ha dichiarato: «Siamo davvero entusiasti di avere Maurizio come nostro partner, un executive dinamico ed affermato che contribuirà con la sua straordinaria esperienza di leadership all’ulteriore sviluppo di Facile.it. La sua storia di successo, maturata in aziende rivolte ai consumatori digitali, lo rendono una scelta perfetta per Facile.it in vista di un periodo di continui investimenti volti ad accelerarne la nostra crescita. Allo stesso tempo, vogliamo ringraziare Tobias per l’importante contributo dato a Facile.it e per il ruolo che ha avuto nel percorso della società, nella sua evoluzione e nel consolidamento della posizione attuale».

Tobias Stuber, CEO di Facile.it: «È stato un grande piacere aver guidato Facile.it negli ultimi anni; con il supporto di un team eccezionale, focalizzato sull’obiettivo di aiutare i clienti a risparmiare e prendere decisioni migliori ogni giorno. Vorrei ringraziare l’azionista di maggioranza Silver Lake e Oakley Capital, per la forte collaborazione durante il mio mandato. Auguro il meglio a Maurizio nel suo nuovo incarico».