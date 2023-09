Fausto Guzzetti del Cnr-Irpi nell’Accademia dei Lincei

L’Accademia dei Lincei, la più antica accademia scientifica del mondo, ha eletto Fausto Guzzetti del Cnr-Irpi nuovo Socio Corrispondente

Un prestigioso riconoscimento per il Cnr la nomina di Fausto Guzzetti, dirigente di ricerca e già direttore delIl’stituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Cnr-Irpi), a Socio Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, la più antica accademia scientifica del mondo e massima istituzione culturale italiana. Guzzetti è stato nominato nella classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali per la categoria Geoscienze. La cerimonia di consegna dei distintivi ai nuovi eletti si svolgerà a Roma presso Palazzo Corsini, storica sede dell’Accademia, durante l’apertura dell’anno accademico dei Lincei 2023-2024.

Guzzetti è autore di oltre 150 articoli in riviste internazionali, e le analisi bibliometriche lo indicano come uno dei ricercatori italiani con maggiore impatto nella letteratura scientifica nel campo delle Geoscienze. I suoi interessi scientifici si sono focalizzati sui rischi naturali, e in particolare sulle frane e i loro impatti. Negli anni, i suoi studi hanno spaziato dallo sviluppo di strumenti per l’identificazione e la mappatura delle frane da immagini aeree e satellitari, alla modellistica previsionale di breve e lungo termine a diverse scale geografiche. Innovative sono state le ricerche sulle distribuzioni delle dimensioni delle frane e sugli effetti del clima sui dissesti, e originali le valutazioni del rischio da frana e da inondazione per la popolazione.

Già nel 2021 Guzzetti aveva ricevuto la Sergey Soloviev Medal dell’European Geosciences Union per i suoi contributi fondamentali nel campo dei rischi naturali e per i suoi notevoli sforzi nel collegare la comunità scientifica e le autorità di protezione civile al fine di mitigare il rischio per le popolazioni esposte.

Con questa ulteriore nomina si conferma il contributo che Guzzetti ha saputo offrire alle Geoscienze in campo nazionale e internazionale, e testimonia la qualità del lavoro svolto quotidianamente dai ricercatori del Cnr.