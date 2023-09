Esofagite eosinofila: dupilumab migliora esiti a 52 settimane

Dupilumab ha migliorato gli esiti istologici, sintomatici ed endoscopici negli adolescenti e negli adulti con esofagite eosinofila fino a 52 settimane

Dupilumab ha migliorato gli esiti istologici, sintomatici ed endoscopici negli adolescenti e negli adulti con esofagite eosinofila fino a 52 settimane in uno studio presentato alla recente DD Week (Digestive Disease Week) 2023.

I pazienti hanno ottenuto esiti istologici, sintomatici ed endoscopici migliori durante la Parte C dello studio di fase 3 LIBERTY-EoE-TREET nonostante qualsiasi uso precedente di corticosteroidi topici oppure orali (STC) o risposta inadeguata, intolleranza o controindicazioni per gli STC.

Inoltre, le parti A e B dello studio hanno mostrato che dupilumab era efficace nel migliorare l’esofagite eosinofila negli adolescenti e negli adulti, indipendentemente dal fatto che avessero o meno una storia di dilatazione.

Gli STC sono un’opzione per l’EoE, hanno detto i ricercatori, ma sono associati a effetti collaterali e alcuni pazienti potrebbero non rispondere. Inoltre, la dilatazione non modula l’infiammazione sottostante. Lo stato di dilatazione può influire anche sull’interpretazione dei dati della sperimentazione clinica.

EoE è una malattia infiammatoria cronica e progressiva che danneggia l’esofago e ne impedisce il corretto funzionamento. Per alcune persone con la malattia, deglutire anche piccole quantità di cibo può essere un’esperienza di soffocamento molto preoccupante.

La malattia è spesso poco conosciuta e le persone con EoE sono spesso lasciate a fare i conti con la frustrazione e l’ansia di un elenco, in continua evoluzione, di cibi da evitare, una scarsa qualità della vita e un rischio più elevato di depressione.

Nei casi in cui l’EoE provoca il restringimento dell’esofago, può essere necessaria una dilatazione (espansione fisica) forzata e potenzialmente dolorosa.

Dupilumab è il primo e unico farmaco formalmente approvato per il trattamento dell’EoE negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a 12 anni negli Stati Uniti e da qualche mese anche in Europa. È un anticorpo monoclonale e blocca le molecole segnale che sono alla base dell’infiammazione di tipo 2 presente nella malattia, e quindi ferma l’infiammazione.

A volte vengono prescritti altri medicinali per l’EoE, come gli inibitori della pompa protonica (PPI) e gli STC, ma questi non sono formalmente approvati per questo uso negli Stati Uniti.

“Esistono anche diete per l’eliminazione degli alimenti utilizzate come trattamento per l’EoE. L’obiettivo di queste diete è evitare gli alimenti che causano l’infiammazione, ma è una sfida scoprire quali alimenti sono problematici e per alcuni pazienti aderire alla dieta raccomandata” ha evidenziato il dott. Albert J. (Arjan) Bredenoord, consulente gastroenterologo presso l’Academic Medical Center Amsterdam e professore di neurogastroenterologia e motilità presso l’Università di Amsterdam e autore dello studio.

La dilatazione dell’esofago per affrontare il restringimento è spesso dolorosa e non modula l’infiammazione sottostante.

Alla Digestive Disease Week 2023 sono stati presentati diversi abstract su questa popolazione di pazienti e in particolare sulla base dello studio LIBERTY-EoE-TREET.

Un abstract di ultima generazione basato su dati rilasciati in precedenza ha esaminato l’effetto dell’uso a lungo termine fino a 52 settimane di dupilumab sugli aspetti istologici, sintomatici ed endoscopici dell’EoE nei pazienti refrattari ai PPI.

Questa nuova analisi si è concentrata sulla Parte C dello studio, in cui i pazienti idonei che hanno completato la Parte B per 24 settimane sono entrati nella Parte C e hanno ricevuto dupilumab 300 mg alla dose settimanale per 28 settimane.

I pazienti sono stati classificati in base all’uso precedente di STC e alla risposta a STC durante la visita di screening e i risultati hanno mostrato che dupilumab era efficace indipendentemente dall’uso di STC.

I pazienti trattati con dupilumab hanno mostrato miglioramenti sostenuti negli aspetti istologici, sintomatici ed endoscopici di EoE fino a 52 settimane, indipendentemente dal precedente uso di STC o da una risposta inadeguata, dall’intolleranza o dalla controindicazione agli STC.

Inoltre, sono stati presentati i risultati di un’analisi pre-specificata per valutare l’efficacia di dupilumab rispetto al placebo a 24 settimane nei pazienti delle Parti A e B dello studio LIBERTY-EoE-TREET con e senza precedente storia di dilatazione esofagea.

Nelle parti A e B, rispettivamente, il 42,9% e il 32,5% dei pazienti nel gruppo dupilumab e il 43,6% e il 41,8% nel gruppo placebo avevano una storia di dilatazione. Nelle Parti A e B, rispettivamente, il numero medio ( deviazione standard [DS]) di precedenti dilatazioni era 1,9 (1,2) e 2,5 (3,1) nel gruppo dupilumab e 2,0 (1,4) e 2,2 (2,8) nel gruppo placebo; i giorni dall’ultima dilatazione sono stati 672,6 (767,2) e 818,8 (962,0) nel gruppo dupilumab e 547,9 (729,9) e 1343,5 (2035,1) nel gruppo placebo.

Dupilumab ha migliorato i risultati rispetto al placebo per gli endpoint di efficacia primari e secondari chiave, con risultati comparabili in pazienti con/senza storia di dilatazione. Da notare che i sintomi della disfagia (punteggio DSQ) sono migliorati in modo simile con dupilumab rispetto al placebo, indipendentemente dalla storia di dilatazione (variazione media dei minimi quadrati Parte A: –18,79 vs –6,53 e –20,79 vs –9,07 nei pazienti con e senza storia di dilatazione esofagea, rispettivamente, Parte B: –25,24 vs –12,16 e –24,28 vs –16,66. Dupilumab è stato generalmente ben tollerato.

Nella Parte B, i pazienti hanno ricevuto dupilumab 300 mg o placebo settimanalmente (qw) per 24 settimane (W24). I pazienti idonei che hanno completato la Parte B sono entrati nella Parte C e hanno ricevuto dupilumab 300 mg qw per 28 settimane (S52). I medici hanno classificato i pazienti come con/senza precedente uso di STC e con/senza precedente risposta inadeguata, intolleranza o controindicazione a STC durante la visita di screening. Sono stati valutati i punteggi dei pazienti che hanno raggiunto ≤6 eosinofili per campo ad alta potenza (eos/hpf), variazione assoluta del punteggio del questionario sui sintomi della disfagia (DSQ), variazione media del punteggio di riferimento endoscopico (EREFS) e grado/stadio del sistema di punteggio istologico (HSS).

Nella Parte B, 80 pazienti hanno ricevuto dupilumab e 79 placebo; nella Parte C, 74 hanno continuato dupilumab e 37 sono passati dal placebo a dupilumab. Tra i pazienti che hanno arruolato la Parte C dalla Parte B, 78/111 avevano precedentemente utilizzato STC e 55/111 avevano precedentemente risposto in modo inadeguato, intolleranza o controindicazione a STC.

Dupilumab è risultato efficace indipendentemente dal precedente uso di STC. I pazienti trattati con dupilumab sono migliorati alla settimana 24 rispetto al placebo nella proporzione che ha raggiunto ≤6 eos/hpf (con precedente uso di STC 69% vs 7%, senza 57% vs 0%) e punteggio DSQ (variazione media assoluta [DS] -27,3 [-15,8 ] contro -13,6 [12,5], -23,1 [15,6] contro -19,6 [15,0]).

I pazienti che hanno continuato dupilumab nella Parte C sono ulteriormente migliorati alla settimana 52 nella proporzione che ha raggiunto ≤6 eos/hpf (con uso precedente di STC 86%, senza 81%) e punteggio DSQ (variazione media assoluta [SD] -31,4 [15,8], -27,7 [14,6 ]).

I pazienti che sono passati dal placebo a dupilumab sono migliorati alla W52 (28 settimane di trattamento attivo esteso) in proporzione raggiungendo ≤6 eos/hpf (con 70%, senza 60%) e punteggio DSQ (-26,1 [12,6], -29,9 [8,4]).

Alla W52, i punteggi di grado/stadio EREFS e HSS sono ulteriormente migliorati o sono stati mantenuti nei pazienti che hanno continuato dupilumab e sono migliorati nei pazienti che sono passati a dupilumab. Risultati simili sono stati osservati in pazienti con/senza precedente risposta inadeguata, intolleranza o controindicazione al STC

In sintesi, le analisi presentate mostrano che dupilumab ha migliorato i risultati rispetto al placebo indipendentemente dal precedente stato di dilatazione esofagea. Quindi anche i pazienti gravi, che erano stati sottoposti a dilatazioni in precedenza, hanno avuto una buona risposta al trattamento con dupilumab.

I dati mostrano che dupilumab funziona bene per tutti i tipi di pazienti con EoE refrattari ai PPI. Questa è un’informazione importante per i medici.

Gli studi andranno avanti con la valutazione di dupilumab nella popolazione di pazienti EoE, compresi i bambini di età compresa tra 1 e 11 anni, attraverso uno studio cardine.

Attualmente non esistono trattamenti approvati per l’EoE nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Come gli adulti e i bambini di età pari o superiore a 12 anni, l’EoE può influire sulla capacità di mangiare di un bambino più piccolo, che è fondamentale nella prima infanzia quando un sano aumento di peso è vitale per la salute e lo sviluppo a lungo termine.

Lo studio di fase 3, EoE KIDS, in tre parti attualmente in corso sta valutando l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di dupilumab rispetto al placebo nei pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 11 anni con EoE attivo fino a 16 settimane. I risultati sono stati riportati alla Digestive Disease Week dalla Parte A dello studio, che ha raggiunto il suo endpoint primario di remissione istologica della malattia a 16 settimane con dupilumab.

