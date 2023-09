Dell’Est sceglie Milano per il suo primo negozio in Italia

Sung Kim, direttore creativo e founder del brand coreano Dell’Est, sceglie Milano e inaugura il suo primo flagship store in Italia

Situato al numero 63 di Viale Montenero, il monomarca Dell’Est si colloca in una delle strade più storiche della città, già ricca di boutiques di nicchia che ricordano molto quelle del Marais a Parigi. Lontano dai grandi magazzini e dagli esclusivi negozi del Duomo, il negozio Dell’Est si apre con una grande vetrina che si propone come l’homepage shopping del sito dellest.com, dove le borse e la piccola pelletteria, si propongono immediatamente come irrinunciabili accessori, ma anche come oggetti del desiderio, collezionabili e connotativi del mondo di Sung Kim.

Sung Kim ha iniziato come pattern designer per importanti marchi del Made in Italy e ha sviluppato la comprensione e l’esperienza nella creazione dei modelli attraverso la lavorazione italiana tradizionale.

Dopo un’esperienza come buyer internazionale, ha affinato la sua capacità nell’identificare le esigenze di vendita al dettaglio e del consumatore e forte di queste esperienze lancia il suo marchio ‘DELL’EST’. Il nome del brand si deve proprio al suo founder, che per facilitare la pronuncio del suo nome, si è lasciato definire “quello dell’Est” e ne ha tratto ispirazione.

Ogni borsa delle collezioni si ispira a dettagli dell’architettura e della meccanica, come bulloni, travi in acciaio e i giunti, che si trasformano in pattern unici e riconoscibilissimi.

La scelta colore punta quasi sempre su quelli primari per uno stile high-end delicato e lussuoso, e si esprime attraverso pellami premium che con audacia si prestano a sfondo di dettagli unici e iconici: ganci, cerniere, bottoni diventano protagonisti assoluti di ogni modello.

La Trunkino Bag, best seller delle collezioni, vive nel mondo Dell’Est e lo spinge verso il desiderio di diventare, da semplice brand di accessori, a vera e propria referenza per fashion addicted dallo spirito collezionista agender.

Il negozio si sviluppa su una superficie di 50 metri quadrati e presenta finiture pulite e moderne dall’estetica neutra, che lasciano spazio ai colori e ai design delle borse e della piccola pelletteria.

Il Brand, con i suoi 35.000 pezzi prodotti in un anno, è già presente in Korea, Giappone, Indonesia, Cina e Kuwait e guarda verso i mercati Europei, Uk, Middle East e USA nel medio termine.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita si terrà durante la Fashion Week milanese lunedì 18 settembre dalle 18.00 alle 21.00 con un cocktail dedicato a stampa, selezionati clienti, celebrity e ‘amici del brand’ con la presentazione della nuovissima e inedita borsa Baul Bag.