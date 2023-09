“Cali” è il nuovo singolo di Hermes, Shoan, Nese Ikaro, e Johara

In rotazione radiofonica e disponibile online in digitale “Cali”, il nuovo singolo di Hermes, Shoan, Nese Ikaro, e Johara

CALI è il nuovo singolo di Shoan, Hermes, Nese Ikaro e Johara, in uscita distribuito da Virgin / Universal Music Italia -> https://aurora.lnk.to/cali

I 4 artisti immaginano di trovarsi in vacanza a San Diego e raccontano le vibes di questo viaggio dando vita ad una traccia che unisce due immaginari e due generi: l’R&B e l’Hip Hop, la cultura musicale underground americana, e quella italiana, con top-line dense di groove. Shoan con chitarre, treccine e ritornello in inglese è il personaggio che rappresenta a pieno il sogno americano, Nese Ikaro cita “tu vo fà l’americano“ con la strafottenza tipica romana e barre da vero mc, Johara vola sul beat come un aereo in partenza da MXP e una cantante RnB americana, mentre Hermes è il portatore dell’immaginario astrale e celestiale sposandosi a pieno con i suoni più elettronici e moderni della produzione.

La produzione di Harley nasce come una rivisitazione della strumentale utilizzata nelle scorse versioni del progetto per dare un tocco di freschezza e modernità al brano. Le chitarre, ideate e suonate da Shoan, sono state utilizzate per mantenere la timbrica madre della canzone con l’aggiunta di drums dalle sonorità hip hop e synth rnb nelle strofe esaltando, per ogni sezione, il cantato degli artisti partecipanti.

Shoan e Nese Ikaro suonano assieme da tanti anni, essendo Shoan il chitarrista della band di Nese Ikaro. Hanno incontrato Johara in una serata al Barrios di Milano in cui si esibivano e sono rimasto estasiati dalla sua voce, Cali era il pezzo giusto per coinvolgerla in un loro progetto. La collaborazione con Hermes invece, è stata proposta dal produttore Simon Bayle, collaboratore stretto di Harley e Nese Ikaro. Simon e Nese si sono scambiati demo e provini di Hermes fino a che è arrivato l’mp3 di Cali, che ha fatto innamorare tutti. Tra i 4 si è creata immediatamente sinergia artistica che si nota a pieno nella fluidità del brano nonostante le caratteristiche e i generi diversi dei partecipanti.