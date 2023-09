Alatri, uomo causa incidente in diretta Facebook: positivo all’alcoltest

Follia ad Alatri: guida mentre fa una diretta social e si scontra con un’altra auto, grave una bambina. L’uomo, denunciato per lesioni gravi, sarebbe risultato positivo all’alcoltest

Ha preso in pieno, in un drammatico incidente frontale, l’autovettura su cui viaggiava una mamma con i suoi due figli, ferendo gravemente in particolare modo una bimba: è l’esito della corsa folle di un uomo che, al volante, era impegnato in una diretta Facebook, andando a tutta velocità. Le immagini, scioccanti, arrivano da Alatri, comune del frusinate (Lazio). Il video risale a domenica scorsa.

La bambina è stata ricoverata in ospedale e operata per una frattura a un braccio, ma non risulta in pericolo di vita. L’uomo, denunciato per lesioni gravi, sarebbe risultato positivo all’alcoltest. Sull’accaduto indagano i carabinieri.