Vasco Barbieri in radio e in digitale con “Senza Tempo”

Disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Senza tempo”, il nuovo singolo di Vasco Barbieri

“Senza Tempo” è una canzone senza tempo scritta durante una parentesi di tranquillità. Il brano è stato composto mentre l’artista stava frequentando un corso di recitazione per conoscere meglio se stesso. “Così, fra un cambio di sala e l’altro, ho trovato un pianoforte aperto e ho voluto raccontarle come stesse stravolgendo la mia vita.”: queste le parole con cui Vasco spiega l’origine del brano, con la ragazza a cui è dedicata la canzone aveva infatti sfiorato la completezza, gli opposti si erano ricongiunti indicando un’unica direzione, il tempo si era fermato per lasciare spazio a quell’emozione che lo avrebbe cambiato per sempre. Il brano esprime l’istante prima del bacio, come un tentennamento misto fra paura e curiosità, in cui si ha la sensazione che, aldilà di quello schiocco, l’intero universo acquisirà una risonanza diversa. La canzone racconta del momento in cui chi ama si rende conto di non essere più solo.

“Non son più mio” con queste parole Vasco Barbieri riassume il senso della nuova release.

BIOGRAFIA

Vasco Barbieri nasce il 6 agosto 1985. In seguito a un coma che gli fa perdere la memoria dei primi anni, il 30 aprile 1993 si risveglia a una nuova vita. Il coma gli causa gravi danni alla vista, a cui reagisce compensando con il senso dell’udito, sviluppandone la sensibilità sino a “vedere le frequenze”. Il pianoforte, dunque, diventa il suo rifugio per inventare il suo mondo e ne approfondisce l’apprendimento con lezioni private e poi seguendo un corso estivo di teoria e pratica musicale presso un Summer Camp in Ohio. Il liceo Classico e un corso di recitazione sono i primi strumenti di cui si avvale per capire la realtà in cui è tornato. Tuttavia gli restano senza risposta tante domande: si laurea pertanto in Filosofia, attraverso cui sviluppa una propensione per il potere e la musicalità della parola. Si occupa di informatica e comunicazione web, affinando un approccio per immagini nella comunicazione dei contenuti. I suoi punti fermi diventano allora la tastiera musicale di suo nonno, un quaderno di pensieri e la tastiera del computer. E’ proprio in questi anni che la ricerca dell’autore sull’essenza della comunicazione si traduce in un concept album intitolato The Turtle, scritto in lingua inglese ed edito il 25 settembre 2020: racconta in forma musicale lo sviluppo a orecchio dell’artista in un mondo che tende sempre più a una comunicazione grafica. Le canzoni di Vasco Barbieri convogliano le emozioni dell’anima del poeta scrittore e la sua filosofia “olistica”, mostrando il suo lato artistico e umano che lo ha reso fra le più interessanti promesse della musica italiana esportata all’estero. Dato il lockdown causa Corona Virus, sfrutta l’occasione per iscriversi a una scuola di musica classica, l’Aimart, dove studia composizione, pianoforte classico e canto.

Il 4 giugno 2021 il suo ultimo singolo Hey con il relativo video ha ottenuto il Premio alla Resilienza alla XIV Edizione 2021 del Festival Internazionale Social Clip “ Tulipani di Seta Nera” “per aver saputo esaltare la capacità di resilienza appartenente alla natura umana e aver interpretato e trasmesso, in chiave onirica, un augurio di “risveglio” essenziale per la rinascita e l’inclusione di ogni individuo”.

Allora firma un contratto con La Red&Blue di Marco Stanzani per la promozione del video di Hey, che lo porterà a suonare sul Lago di Iseo e poi nella Villa del Bene presso Volargne, in provincia di Verona.

A settembre del 2021 Barbieri si iscrive allora alla Saint Louis College of Music per continuare a perfezionare i suoi orizzonti musicali.

Nel 2022 escono i brani “Portami con te” e “Il Ritorno”, “Fughe e Compromessi”, il cui Il videoclip, diretto da Ari, Takahashi, è stato premiato in Giappone al Tokyo Internazionale Film Festival.

A febbraio 2023 riceve a Sanremo il “Premio Cultura Green – Dalla Sabina a Sanremo” per sensibilizzare la salvaguardia della natura e dell’ambiente, sul rispetto degli animali e di ogni essere vivente ed è stato istituito dall’Associazione Culturale “Paesi Uniti della Sabina”.

“Senza tempo” è il nuovo singolo.