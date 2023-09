Obesità: Pfizer porta danuglipron in fase 3 e abbandona lotiglipron

Obesità: Pfizer fa avanzare danuglipron, uno dei suoi GLP-1 orali, in fase III e abbandona lotiglipron per problemi epatici

Pfizer aveva sempre dichiarato che avrebbe portato in fase 3 solo uno dei suoi GLP-1 orali. Ma il gruppo ha riservato agli investitori una sorpresa, optando per il danuglipron che si dà due volte al giorno piuttosto che per il lotiglipron che si dà una volta sola al giorno, ponendo il gruppo in una posizione di svantaggio rispetto a rivali come Lilly.

È vero che Pfizer ha dichiarato di voler sviluppare una versione modificata del danuglipron a rilascio una volta al giorno, ma ciò comporterà presumibilmente un ritardo nel programma.

Pfizer ha preso la sua decisione dopo aver riscontrato un innalzamento degli enzimi epatici negli studi sul lotiglipron. La società americana ha aggiunto che tali innalzamenti non sono stati osservati con il danuglipron, che ha completato la fase 2 nel diabete di tipo 2 e si trova in una fase intermedia dello studio sull’obesità.

Nessuno dei pazienti ha sviluppato sintomi legati al fegato o effetti collaterali simili e nessuno ha richiesto un intervento medico. Pfizer non ha inoltre documentato segni di insufficienza epatica in questi pazienti. L’azienda presenterà i dati di lotiglipron in occasione di una prossima conferenza o li sottoporrà alla pubblicazione su riviste specializzate.

Con l’interruzione di lotiglipron, Pfizer si concentrerà sullo sviluppo clinico dell’altro candidato agonista del recettore GLP-1 danuglipron, anch’esso in fase di studio per l’obesità e il diabete mellito di tipo 2.

Danuglipron si è dimostrato promettente. I dati di uno studio sul diabete di tipo 2, pubblicati su JAMA a maggio, hanno dimostrato che il trattamento ha portato a un livello di perdita di peso simile a quello dei farmaci di Novo dopo 16 settimane. Uno studio di Fase 2 sull’obesità è completamente arruolato e i dati saranno disponibili entro la fine del 2023, secondo un database federale. Il suo profilo di sicurezza è stato finora “simile” a quello dei farmaci GLP-1 iniettabili e Pfizer non ha riscontrato alcuna evidenza di innalzamento degli enzimi epatici negli oltre 1.400 pazienti finora arruolati nei suoi studi, ha dichiarato Pfizer.

Pfizer dovrà dimostrare una perdita di peso di almeno il 15% rispetto al valore di riferimento, una soglia minima per essere competitivi stabilita da Lilly.

Le notizie hanno coinciso con la dimostrazione da parte di Lilly di un’impressionante perdita di peso con il suo concorrente una volta al giorno, orforglipron, alla riunione dell’ADA di sabato seguiti dai dati ancora più eclatanti del triplo inibitore retatrutide che ha determinato una perdita di peso del 24%.

Come altri agonisti del recettore GLP-1, quali Wegovy (semaglutide) di Novo Nordisk e Mounjaro (tirzepatide) di Eli Lilly, danuglipron agisce imitando l’ormone incretino GLP-1 per stimolare la secrezione di insulina dal pancreas, dipendente dal glucosio.

Pfizer dovrà fugare le preoccupazioni sugli effetti collaterali quando presenterà i dati dello studio sull’obesità di danuglipron nel corso dell’anno.

Come altri competitor, Pfizer sta investendo molto nei farmaci per l’obesità, avendo portato due farmaci simili, noti come agonisti del GLP-1, in fase di sperimentazione intermedia.

Pfizer, tuttavia, è in ritardo rispetto ai suoi rivali. Eli Lilly e Novo Nordisk dispongono di farmaci iniettabili che hanno dimostrato di poter aiutare le persone obese e in sovrappeso a perdere peso. Lilly e Novo sono in vantaggio anche con le versioni orali dei loro farmaci, entrambe in fase di sperimentazione avanzata. I risultati di ciascuna di esse sono stati presentati questo fine settimana a un meeting medico e mostrano un’efficacia potenzialmente paragonabile a quella osservata con i trattamenti iniettabili.

L’interruzione del lotiglipron è una “battuta d’arresto”, non solo per le sue ambizioni di farmaco per l’obesità, ma anche per una “prospettiva più ampia della pipeline”, ha scritto Umer Raffat, analista di Evercore ISI.