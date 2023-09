Metà Vip, metà sconosciuti: Signorini spiega che Grande Fratello sarà

Grande Fratello 23-24 al via, il conduttore Alfonso Signorini a Verissimo: “I nuovi concorrenti sono lavoratori, c’è un macellaio senza social”

“Torniamo alle origini non solo con il nome ma nel format, un ritorno alla normalità”, ha dichiarato Alfonso Signorini presentando a Verissimo la nuova edizione del Grande Fratello, in onda da domani su Canale 5. “Tornano le persone comuni, con la voglia di raccontare le loro storie – ha spiegato il conduttore-. I concorrenti vengono da realtà diverse, che lavorano e non smaniano per una carriera televisiva, tranne un paio. Non è gente che vive con lo smartphone in mano. Esiste un’Italia fatta di gente che si alza alle 7 del mattino per andare al lavoro. Vogliamo compiere la missione di riportare questa realtà in tv”.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, chi sono i concorrenti e quando va in onda

CHI SONO I CONCORRENTI DEL GRANDE FRATELLO

“I concorrenti saranno 24, ne abbiamo ufficializzati sono 6: 3 famosi e 3 comuni. È un bell’esperimento sociale. Sarà interessante vedere come interagiranno”, ha spiegato. “Alcuni di loro per lavoro si servono dei social, ma non vivono per i social. E ne abbiamo tanti che i social non ne hanno proprio. C’è un macellaio di 23 anni, romano, che non conosce i social“.

LE CRITICHE PER LA SCORSA EDIZIONE

Sulle critiche alla scorsa edizione del Gf Vip, Signorini ha dichiarato: “Erano fondate. Mi sono assunto le mie responsabilità. Anche a io mi ero innamorato di persone che mi hanno deluso. Questo disagio l’ho vissuto durante la diretta. Gli ho detto in diretta: ‘Quando vi vedo cambio canale’. E lo pensavo. Quando l’azienda ha espresso perplessità mi sono sentito rinfrancato. Occorreva resettare. È stato dato troppo spazio alla volgarità, all’aggressività. È stata anche colpa nostra che l’abbiamo proposta e mi sono scusato”.

CESARA BUONAMICI: “HO AVUTO UN TUMORE AL SENO”

In studio anche Cesara Buonamici, nuova opinionista del Grande Fratello. La giornalista del Tg5 ha raccontato delle sue nozze, avvenute dopo 25 anni di fidanzamento, ma anche della malattia che ha dovuto combattere: un tumore al seno scoperto precocemente “grazie alla prevenzione”.