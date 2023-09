EP Petroecuador apre gara per giacimento di gas naturale offshore

EP Petroecuador, operatore petrolifero di proprietà statale dell’Ecuador, apre la gara d’appalto per un giacimento di gas naturale offshore situato nel Golfo di Guayaquil. L’iniziativa tende ad aumentare la produzione di gas naturale dal giacimento nel tentativo di soddisfare la crescente domanda di energia.

Si prevede che ciò comporterà investimenti per oltre 173 milioni di dollari, che saranno utilizzati per la perforazione di nuovi pozzi, il workover di pozzi esistenti e la costruzione e l’espansione delle strutture necessarie all’interno del Blocco 6. EP Petroecuador ha formalizzato l’avvio del processo di contrattazione per specifici servizi integrati con finanziamento all’interno del Blocco 6 il 9 agosto 2023. In base al calendario attuale, l’aggiudicazione è attesa per il 24 ottobre e la firma del contratto nelle prime settimane di novembre 2023.

Con la crescente domanda in prima linea, EP Petroecuador ha deciso di lanciare questa gara per il giacimento di gas Amistad per consentire ad altre società di diventare partner strategici attraverso la modalità contrattuale di specifici servizi integrati con finanziamento tra l’impresa petrolifera statale e la società e/o il consorzio prescelto per un periodo di 15 anni.