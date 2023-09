Riciclaggio: il numero di operazioni sospette (SOS) pervenute all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha toccato il record storico di 155.426 segnalazioni

Nel 2022 il numero di operazioni sospette (SOS) pervenute all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha toccato il record storico di 155.426 segnalazioni (vedi Graf. 1). Una su quattro, inoltre, è stata considerata ad alto rischio, il 99,8 per cento del flusso totale è riconducibile all’ ipotesi di riciclaggio e nel 90 per cento circa dei casi le comunicazioni sono giunte dalle banche, dalle Poste e dagli intermediari finanziari (IMEL, SIM, assicurazioni, fiduciarie, etc.).

A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che lancia l’allarme: il pericolo che la criminalità economica stia incuneandosi nel nostro mondo produttivo è sempre più elevato. Non solo. Se la combinazione tra l’aumento dei tassi di interesse e la diminuzione dei prestiti bancari alle Pmi verificatosi in questo ultimo anno dovesse continuare, non è da escludere che il numero delle imprese a rischio infiltrazione mafiosa sia destinato a crescere ulteriormente.

Va altresì segnalato che tra le principali forme tecniche delle operazioni segnalate alla UIF spiccano le transazioni con bonifici nazionali (31,3 per cento del totale), con carte di pagamento e moneta elettronica (28,5 per cento) e con i money transfer (21,3 per cento). Le operazioni segnalate a seguito di una transazione sospetta eseguita con denaro contante sono state solo il 5 per cento del totale.

Oltre a banche e Poste e intermediari finanziari, per legge anche i liberi professionisti (notai, commercialisti, avvocati, revisori dei conti, etc.), gli operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco (case da gioco, operatori gioco on line e su sede fissa, etc.) e la Pubblica Amministrazione hanno l’obbligo di segnalare alla UIF ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sospetti. Una volta valutati gli alert acquisiti, gli stessi vengono trasmessi al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per i successivi accertamenti investigativi. Queste segnalazioni sono inoltre inviate anche all’Autorità Giudiziaria (AG), nel caso emergano notizie di reato ovvero su richiesta della stessa AG.

Il fatturato della criminalità è di almeno 40 miliardi

Secondo una stima prudenziale redatta della Banca d’Italia, il giro d’affari della criminalità organizzata in Italia ammonterebbe a circa 40 miliardi di euro l’anno (praticamente 2 punti di Pil) . Va tenuto conto, in base alle definizioni stabilite a livello internazionale, che questo importo non include i proventi economici ascrivibili ai reati violenti – come furti, rapine, usura, ed estorsioni – ma solo quelli originati dalle transazioni illecite caratterizzate dall’accordo tra un venditore e un acquirente. Come, ad esempio, il contrabbando, il traffico di armi, le scommesse clandestine, lo smaltimento illegale dei rifiuti, il gioco d’azzardo, la ricettazione, la prostituzione e la vendita di sostanze stupefacenti.

Meno intimidazioni più acquisizioni

Negli ultimi 10 anni, le segnalazioni alla UIF sono aumentate di oltre il 130 per cento. Se nel 2012 erano poco più di 67 mila, nel 2022, come abbiamo riportato più sopra, hanno raggiunto la quota record di 155.426. Insomma, questa esplosione delle comunicazioni ci indicano che i gruppi criminali sentono sempre più la necessità di reinvestire i proventi delle loro attività nell’economia legale, anche per consolidare il proprio consenso sociale. E a seguito della crisi pandemica, le mafie hanno modificato il modo di approcciarsi al mondo delle imprese. Sono meno propense a usare metodi violenti, come le intimidazioni o le estorsioni, per contro privilegiano un approccio più “commerciale”, attraverso il finanziamento e/o l’acquisizione della proprietà delle aziende, sfruttandone la vulnerabilità economico finanziaria di queste ultime. In altre parole, le mafie si offrono sempre più spesso come vere e proprie agenzie di servizi alle imprese (forniture materiali, consulenze amministrative/fiscali, manodopera, etc.); così facendo cominciano a infiltrarsi nell’economia legale e non da ultimo hanno la possibilità di reinvestire i proventi delle ricchezze illecitamente accumulate.

Le situazioni più a rischio a Milano, Roma, Prato, Napoli e Crotone

A livello regionale il Lazio (336,9 segnalazioni ogni 100mia abitanti), la Campania (325,5) e la Lombardia (278,1) sono le realtà che nel 2022 hanno fatto pervenire il più alto numero di segnalazioni (vedi Tab. 1). Su base provinciale, invece, le situazioni più a rischio si sono verificate a Milano (472,9 segnalazioni ogni 100mila abitanti), Roma (404,8), Prato (388,2), Napoli (386,9), Crotone (371,7), Siena (366), Imperia (335,5), Trieste (328,6), Caserta (303,4) e Bolzano (298,7) (vedi Tab. 2). In linea di massima possiamo affermare che le realtà più a rischio a livello nazionale sono le grandi aree metropolitane (Milano, Roma, Napoli e Firenze) a cui si affiancano le province di confine (Imperia, Trieste, Bolzano, Aosta) e i territori con livelli di criminalità organizzata molto preoccupanti (Crotone, Caserta e Reggio Calabria). A queste tendenze spiccano poi le specificità di Prato (forte presenza della comunità cinese), Rimini (cuore del turismo balneare) e Venezia (città portuale, alta vocazione turistica e in cui è presente il Casinò municipale).

Sono quasi 3mila le aziende confiscate alle mafie

Al 25 giugno scorso, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), segnalava che, in Italia, come previsto dall’Art. 48 comma 8 del Codice antimafia , le aziende confiscate definitivamente alle associazioni criminali hanno sfiorato le 3 mila unità. Oltre due su tre avevano la sede legale nel Mezzogiorno. Le regioni più colpite da questo provvedimento sono state la Sicilia (888 casi), la Campania (521), il Lazio (439), la Calabria (359) e la Lombardia (248) (vedi Graf. 2). Il 40,4 per cento delle aziende confiscate era attivo, il 26,3 per cento cessato, il 23,2 per cento con procedure concorsuali in corso e il 9,9 per cento era inattivo. I settori più interessati hanno riguardato le costruzioni (22,6 per cento del totale), il commercio (20,7 per cento), gli alloggi e ristorazione (9,7 per cento) e le attività immobiliari (7,9 per cento).

Graf. 1 – Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) – Serie storica 2009-2022

per riciclaggio, terrorismo e proliferazione di armi di massa

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati UIF-Banca d’Italia

Nota

Si tratta di segnalazioni ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia a fine 2007. La UIF è istituzionalmente deputata a ricevere segnalazioni di operazioni sospette (SOS) di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di proliferazione di armi di distruzione di massa che – intermediari finanziari (nel 2022 banche, poste e altri operatori finanziari pesano per l’87,5% del totale degli SOS ricevuti), professionisti e altri operatori qualificati (ad esempio prestatori di servizi di gioco) – devono individuare, valutare e comunicare tempestivamente alla UIF (c.d. obbligo di collaborazione attiva). Dopo una prima valutazione delle segnalazioni, l’Unità trasmette le segnalazioni e le analisi effettuate al NSPV (Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza) e alla DIA (Direzione Investigativa Antimafia del Ministero dell’Interno) per i successivi accertamenti investigativi. Segnalazioni e analisi sono inoltre trasmesse all’Autorità Giudiziaria (AG) qualora emergano notizie di reato ovvero su richiesta della stessa AG.

Tab. 1 – Segnalazioni di Operazioni Sospette (dati regionali)

Variazioni nell’ultimo anno e incidenza ogni 100 mila abitanti

REGIONI E AREE GEOGRAFICHE

(rank per inc. su abitanti 2022) 2021 2022 Var.

2022-2021

(ultimo anno) Var. % 2022/2021 (ultimo anno) Segnalazioni ogni 100 mila abitanti (anno 2022) (*) LAZIO 17.236 19.255 +2.019 +11,7 336,9 CAMPANIA 15.728 18.305 +2.577 +16,4 325,5 LOMBARDIA 25.447 27.651 +2.204 +8,7 278,1 VALLE D’AOSTA 245 327 +82 +33,5 265,1 TRENTINO ALTO ADIGE 2.378 2.691 +313 +13,2 250,7 TOSCANA 8.206 8.971 +765 +9,3 244,9 LIGURIA 3.198 3.621 +423 +13,2 239,9 VENETO 10.253 11.437 +1.184 +11,5 235,9 CALABRIA 3.826 4.125 +299 +7,8 222,3 EMILIA ROMAGNA 9.570 9.477 -93 -1,0 214,2 PIEMONTE 8.295 9.001 +706 +8,5 211,5 MARCHE 2.897 3.097 +200 +6,9 208,3 PUGLIA 7.702 8.115 +413 +5,4 206,9 MOLISE 559 603 +44 +7,9 206,4 FRIULI VENEZIA GIULIA 2.264 2.426 +162 +7,2 203,1 SICILIA 9.283 8.936 -347 -3,7 184,9 ABRUZZO 1.990 2.334 +344 +17,3 182,9 BASILICATA 867 900 +33 +3,8 166,3 UMBRIA 1.283 1.354 +71 +5,5 157,7 SARDEGNA 1.880 2.239 +359 +19,1 141,0 Estero e Online 6.417 10.561 +4.144 +64,6 TOTALE SEGNALAZIONI RICEVUTE 139.524 155.426 +15.902 +11,4 263,3 Nord Ovest 37.185 40.600 +3.415 +9,2 256,4 Nord Est 24.465 26.031 +1.566 +6,4 225,5 Centro 29.622 32.677 +3.055 +10,3 278,7 Sud 41.835 45.557 +3.722 +8,9 228,6

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati UIF-Banca d’Italia e Istat

(*) Incidenza calcolata utilizzando la popolazione al 01/01/2022.

Tab. 2 – Segnalazioni di Operazioni Sospette (dati provinciali)

Variazioni nell’ultimo anno e incidenza ogni 100 mila abitanti

RANK PROVINCE

(rank per inc. su abitanti 2022) 2021 2022 Var.

2022-2021

(ultimo anno) Var. % 2022/2021 (ultimo anno) Segnalazioni ogni 100 mila abitanti (anno 2022) (*) 1 Milano 13.566 15.203 +1.637 +12,1 472,9 2 Roma 15.152 17.068 +1.916 +12,6 404,8 3 Prato 995 1.002 +7 +0,7 388,2 4 Napoli 9.878 11.561 +1.683 +17,0 386,9 5 Crotone 442 608 +166 +37,6 371,7 6 Siena 594 956 +362 +60,9 366,0 7 Imperia 626 700 +74 +11,8 335,5 8 Trieste 692 752 +60 +8,7 328,6 9 Caserta 2.330 2.746 +416 +17,9 303,4 10 Bolzano 1.335 1.591 +256 +19,2 298,7 11 Firenze 2.491 2.780 +289 +11,6 281,6 12 Rimini 1.033 943 -90 -8,7 278,7 13 Brescia 3.322 3.389 +67 +2,0 270,4 14 Aosta 245 327 +82 +33,5 265,1 15 Reggio Calabria 1.210 1.377 +167 +13,8 263,7 16 Venezia 1.715 2.202 +487 +28,4 263,1 17 Benevento 441 687 +246 +55,8 259,2 18 Lecce 1.750 1.986 +236 +13,5 256,1 19 Macerata 708 777 +69 +9,7 254,8 20 Teramo 662 738 +76 +11,5 246,3 21 Verona 1.985 2.247 +262 +13,2 243,2 22 Torino 5.058 5.345 +287 +5,7 242,0 23 Biella 335 410 +75 +22,4 241,1 24 La Spezia 390 516 +126 +32,3 239,9 25 Padova 1.926 2.216 +290 +15,1 238,5 26 Salerno 2.356 2.518 +162 +6,9 236,5 27 Vicenza 1.886 2.010 +124 +6,6 235,9 28 Massa-Carrara 430 442 +12 +2,8 234,5 29 Pescara 609 725 +116 +19,0 231,2 30 Foggia 1.430 1.361 -69 -4,8 227,2 31 Rovigo 501 517 +16 +3,2 225,9 32 Parma 1.014 1.011 -3 -0,3 225,2 33 Isernia 186 181 -5 -2,7 224,7 34 Livorno 638 732 +94 +14,7 223,7 35 Modena 1.326 1.567 +241 +18,2 223,3 36 Savona 546 597 +51 +9,3 222,7 37 Ascoli Piceno 490 450 -40 -8,2 222,4 38 Genova 1.636 1.808 +172 +10,5 221,2 39 Bologna 2.151 2.203 +52 +2,4 217,9 40 Lucca 685 833 +148 +21,6 217,8 41 Treviso 1.943 1.911 -32 -1,6 217,7 42 Forlì-Cesena 839 840 +1 +0,1 214,7 43 Barletta-Andria-Trani 675 808 +133 +19,7 212,3 44 Ancona 806 977 +171 +21,2 211,6 45 Catanzaro 818 720 -98 -12,0 209,5 46 Pistoia 604 605 +1 +0,2 209,0 47 Palermo 2.576 2.490 -86 -3,3 206,0 48 Trento 1.043 1.100 +57 +5,5 203,3 49 Fermo 352 342 -10 -2,8 203,2 50 Ravenna 891 772 -119 -13,4 200,2 51 Reggio Emilia 1.270 1.051 -219 -17,2 200,0 52 Campobasso 373 422 +49 +13,1 199,4 53 Bari 2.347 2.445 +98 +4,2 199,3 54 Avellino 723 793 +70 +9,7 197,5 55 Cagliari 671 824 +153 +22,8 195,4 56 Alessandria 742 794 +52 +7,0 195,0 57 Ragusa 719 612 -107 -14,9 193,6 58 Bergamo 1.952 2.128 +176 +9,0 192,9 59 Agrigento 866 789 -77 -8,9 189,7 60 Vibo Valentia 372 287 -85 -22,8 189,4 61 Messina 1.092 1.136 +44 +4,0 188,3 62 Vercelli 227 310 +83 +36,6 186,7 63 Asti 346 384 +38 +11,0 184,4 64 Udine 860 951 +91 +10,6 183,4 65 Monza-Brianza 1.466 1.583 +117 +8,0 181,9 66 Piacenza 470 511 +41 +8,7 180,3 67 Catania 1.982 1.930 -52 -2,6 179,1 68 Caltanissetta 464 449 -15 -3,2 178,4 69 Como 976 1.060 +84 +8,6 178,2 70 Grosseto 419 386 -33 -7,9 177,9 71 Arezzo 616 595 -21 -3,4 177,7 72 Sassari 748 846 +98 +13,1 177,5 73 Varese 1.319 1.549 +230 +17,4 176,5 74 Trapani 724 734 +10 +1,4 175,9 75 Potenza 567 614 +47 +8,3 175,6 76 Gorizia 237 242 +5 +2,1 175,5 77 Brindisi 638 658 +20 +3,1 172,6 78 Verbano-Cusio-Ossola 229 264 +35 +15,3 171,2 79 Ferrara 576 579 +3 +0,5 170,5 80 Belluno 297 334 +37 +12,5 168,1 81 Cosenza 984 1.133 +149 +15,1 168,0 82 Novara 600 602 +2 +0,3 166,3 83 Latina 904 931 +27 +3,0 164,1 84 Perugia 979 1.048 +69 +7,0 163,6 85 Pesaro e Urbino 541 551 +10 +1,8 157,5 86 Siracusa 639 607 -32 -5,0 157,3 87 Pordenone 475 481 +6 +1,3 155,4 88 Frosinone 631 731 +100 +15,8 155,3 89 Mantova 669 627 -42 -6,3 155,0 90 Cuneo 758 892 +134 +17,7 153,8 91 Pisa 734 640 -94 -12,8 153,5 92 Taranto 862 857 -5 -0,6 153,1 93 Matera 300 286 -14 -4,7 149,3 94 Pavia 755 765 +10 +1,3 143,1 95 Terni 304 306 +2 +0,7 140,2 96 L’Aquila 335 393 +58 +17,3 136,0 97 Lecco 465 439 -26 -5,6 132,0 98 Chieti 384 478 +94 +24,5 127,9 99 Cremona 448 431 -17 -3,8 122,6 100 Enna 221 189 -32 -14,5 120,6 101 Viterbo 348 371 +23 +6,6 120,2 102 Lodi 275 270 -5 -1,8 118,8 103 Sondrio 234 207 -27 -11,5 115,8 104 Nuoro 150 217 +67 +44,7 108,3 105 Oristano 138 157 +19 +13,8 103,5 106 Rieti 201 154 -47 -23,4 101,9 107 Sud Sardegna 173 195 +22 +12,7 57,8 Estero + on line 6.417 10.561 +4.144 +64,6 TOTALE 139.524 155.426 +15.902 +11,4 263,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati UIF-Banca d’Italia e Istat

(*) Incidenza calcolata utilizzando la popolazione al 01/01/2022.