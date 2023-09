Previsioni meteo 9-10 settembre 2023: caldo estivo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 9 e domenica 10 settembre 2023: caldo in aumento sulle regioni italiane con l’anticiclone nordafricano

Condizioni meteo senza variazioni sull’Italia in questo secondo weekend del mese di settembre che finora ha visto protagonista l’anticiclone nordafricano, ad eccezione di qualche disturbo al Sud. Nella giornata di oggi e anche domani avremo cieli sereni e temperature in graduale aumento, con punte fino a +33°-34°C. All’orizzonte non si intravedono svolte autunnali almeno fino alla seconda metà del mese. Anche la prossima settimana trascorrerà dunque in compagnia dell’anticiclone e del bel tempo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 9 settembre, e domani, domenica 10 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo locali addensamenti sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con prevalenza di cieli sereni ovunque. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali in formazione su Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con graduali ed ampie schiarite. Temperature minime stazionarie e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .