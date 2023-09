Il film “Si accettano miracoli” stasera su Rai Movie: la trama

Alessandro Siani mette in scena una truffa a fin di bene in “Si accettano miracoli” che Rai Movie propone in prima serata: ecco la trama del film

Un sabato tutto da ridere su Rai Movie quello del 9 settembre con il film “Si accettano miracoli”, in onda alle 21.15. La pellicola diretta da Alessandro Siani racconta la storia di Fulvio (interpretato dallo stesso Siani): l’unico dei tre fratelli Canfora ad aver lasciato il paese d’origine per andare a lavorare in città.

Tagliatore di teste di una nota multinazionale, licenzia senza rimorsi fino a che non è lui stesso ad essere licenziato e, dopo essere finito in carcere per aver picchiato il proprio superiore, viene affidato al fratello Germano, parroco di un piccolo borgo del sud Italia in cui i fratelli sono cresciuti, che gestisce anche una casa-famiglia.

Fulvio, costretto in un luogo lontano da ogni modernità, da manager consumato e scaltro qual è, non ci mette molto a capire che, per aiutare la parrocchia e il paese in difficoltà economiche, c’è bisogno di un vero e proprio “miracolo” per attirare i turisti: far piangere la statua di San Tommaso. In breve tempo quel borgo dimenticato da Dio si trasforma in un luogo di culto e pellegrinaggio per migliaia di devoti. Ma quando il Vaticano invierà sul posto i vescovi a fare le verifiche del caso, il piano di Fulvio comincerà a vacillare. Nel cast anche Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu e Giovanni Esposito.