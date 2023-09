Il film “Morte in Normandia” su Rai 2: ecco la trama

Per il ciclo “Nel segno del giallo” in prima serata su Rai 2 un mistery che rievoca il mondo dei vichinghi: ecco la trama del film “Morte in Normandia”

A Granville, in Normandia, Camille Fauvel, famosa scrittrice di romanzi ed ex anatomo patologa scopre il corpo di un uomo ucciso secondo un antico rituale vichingo. Esperta di mitologia norrena, Camille si scontra con Damien Bonaventure, capitano di Polizia alla Omicidi di Parigi. Il caso coinvolge via via diverse personalità del paese, fino a ricollegarsi all’omicidio di Elsa, la cognata di Camille, 7 anni prima.

E’ questa la trama in breve di “Morte in Normandia”, tv movie francese, in onda sabato 9 settembre alle 21.20 su Su Rai 2 per i ciclo “Nel segno del giallo”. Morte in Normandia (Francia 2020) Regia: Christophe Douchand. Con: François Pouron, Stéphane Metzger, François-David Cardonnel.