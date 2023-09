Gero Riggio su YouTube con il video di “Crescere”

Gero Riggio su YouTube con il videoclip di “Crescere”: la produzione del brano è di Leo Curiale mentre la distribuzione a Carioca Records e Artist First

Dopo il grande successo di Luci Rosse Luci Blu che ha permesso all’artista siciliano di calcare prestigiosi palcoscenici come il Primo Maggio Roma e Radio Italia Live, il cantautore Gero Riggio pubblica una nuova canzone dal titolo “Crescere” apripista del nuovo percorso discografico che vedrà luce a fine Aprile quando uscirà il nuovo Album del cantautore, il suo terzo che arriva a tre anni di distanza da “Un Anno in più”.

Il videoclip di Crescere incalza perfettamente il sentimento che si avverte nel brano. Due figure apparentemente diverse, lontane ma entrambe schiacciate dal peso di pensieri che non riesce a farli dormire. Ed è proprio la notte che elabora i pensieri più profondi, le incognite più complicate a cui nessuno può rispondere.

La produzione del Clip è stata interamente realizzata e prodotta da Carioca Records Multimedia Develop. Il produttore Leo Curiale e Gero Riggio ne hanno curato personalmente la scelta delle immagini, il montaggio e l’idea di sviluppo.

CRESCERE è il brano perfetto per anticipare questo nuovo lavoro. Un pop dai toni delicati e ipnotici, dal contenuto importante che “cresce” fino ad esplodere nel finale insieme alla ritmica.

“Ad un tratto nella vita arriva un particolare momento per tutti – spiega Gero – dove quello che c’è intorno può sembrare diverso, insapore, inodore. Ma nulla è cambiato se non se stessi: è cambiato il modo in cui si guardano le cose che acquisiscono un peso diverso, nuovo. Si perde la magia dell’innocenza e si viene schiacciati dal peso delle responsabilità. Ci si ritrova spesso davanti allo specchio a interrogarsi. Ed è proprio quel momento in cui ci si rende conto che tutto è solo un’illusione, niente è cambiato davvero… si è solo cresciuti.”

La produzione del Brano è di Leo Curiale mentre la distribuzione a Carioca Records e Artist First.

Hanno collaborato al brano i seguenti musicisti: Leo Curiale (Tastiere, Pianoforte, Hammond e Programmazione Orchestrale ed elettronica) Peppe Milia (Chitarre Acustiche ed Elettriche) ed infine Gianni Bini che ne ha prodotto la versione in Dolby Atmos.

CHI E’ GERO RIGGIO?

GERO RIGGIO è un cantautore siciliano classe ‘87.

Nel 2007 è Finalista al Festival di Castrocaro con prima serata su Rai Uno. Nel 2009 pubblica il suo primo demo album “Guardando nel mio specchio” che contiene il singolo “L’Indistruttibile” ripubblicato sulle compilation di Radio Tour Festival e Suono Siciliano (distribuzione USA, Argentina e Canada). Nel 2010 è protagonista di una puntata di “Italia Ti canto” in onda su Rai Due dove presenta due brani dell’album. Partecipa nel 2018 con il brano “Svuoto Il Bicchiere” dedicato a Paolo Borsellino, al Premio “Musica Contro le Mafie” riuscendo a centrare la vittoria assoluta del contest con la vittoria del Premio Winner Tour (organizzazione di un Tour Promozionale con tappa conclusiva nel prestigioso Club Tenco a Sanremo) e del Premio Speciale “Polizia Moderna” assegnato dalla Polizia di Stato che insieme al MIUR invitano Gero come ospite istituzionale alla “Notte Bianca della Legalità” organizzata dall’Ass. Nazionale Magistrati e in “Palermo chiama Italia – 23 maggio” esibendosi all’Albero Falcone davanti ad oltre 15.000 persone. Lo stesso anno è ospite all’Unlocked Selinus Festival 2019, il più grande Festival di Musica Elettronica organizzato nel Sud-Italia nel Parco Archeologico di Selinunte. A Gennaio del 2020 pubblica l’Album di inediti “Un Anno In Più”. Lo stesso anno viene selezionato da “Musica contro le mafie” tra i dieci residenti finalisti in “SoundboCS” la prima Music Farm a sfondo civile mai realizzata in Europa, esperienza in cui realizza il brano inedito “Da Capo” che viene inserito nella compilation pubblicata a Febbraio ‘2021 e contenuta (insieme ad altri contributi realizzati nel corso del Farm) nel “Soundbocs Diary” un libro a lettura aumentata che viene presentato a Casa Sanremo. Nel 2022 è vincitore assoluto del contest “Sicurezza Stradale in Musica” promosso da Radio Italia e Anas e si esibisce al Concertone del Primo Maggio a Roma (su rai tre), nei pre-show di Radio Italia Live a Milano e al prestigioso Giffoni Film Festival. Nell’estate 2022 va in Tour con grandi artisti italiani in tutta Italia insieme ad Anas per la campagna “Guida e Basta”.

Nel corso degli anni Gero viene scelto come Open-Act di alcuni concerti di Ron e Francesco Tricarico.

